Михаил Мишустин ознакомился с проектом реконструкции аэропортового комплекса Горно-Алтайск

Аэропорт Горно-Алтайск построен в 1968 году. В первые годы работы принимал самолёты Ан-2, Як-40, вертолёты Ми-8 и Ми-2. С 1969 по 1972 год пассажиропоток ежегодно увеличивался в два раза. Однако количество регулярных рейсов к 90-м годам прошлого века неуклонно сокращалось, в 1995 году они прекратились полностью.

В 2010 году после реконструкции и 15-летнего перерыва в работе аэропорт возобновил регулярное авиасообщение между Горно-Алтайском и Новосибирском. В 2011 году был введён в эксплуатацию реконструированный аэродромный комплекс, включающий в себя взлётно-посадочную полосу длиной 2300 метров, перрон, места стоянок воздушных судов. На новом аэродроме появилось современное оборудование: светосигнальное оборудование, курсоглиссадная система посадки. Благодаря реконструкции аэропорт Горно-Алтайск получил допуск к обслуживанию среднемагистральных воздушных судов, таких как «Боинг-737» всех модификаций, аэробусов от А 319 до А 321. В июне 2011 года появились новые рейсы в Нижневартовск и Сургут. В мае 2012 года аэропорт принял первый в истории авиарейс из Москвы. В мае 2015 года был сдан в эксплуатацию Терминал В, в котором осуществляется бизнес-обслуживание пассажиров. В апреле 2016 года аэропорт Горно-Алтайск получил статус аэропорта федерального значения.

Пассажиропоток с 2016 года по 2023 год вырос более чем в 7 раз – с 57,58 тысячи до 430 тысяч пассажиров в год. Выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск. Новосибирск Омск, Оренбург, Новый Уренгой, Салехард, Сургут, Улан-Удэ.

В связи с существенным ростом туристической популярности Алтая, аэропорт уже несколько лет работает с превышением пропускной способности. Регион нуждается в новой воздушной гавани, и строительство современного и технологичного транспортного хаба обеспечит комфортный способ посещения Алтая, а также свяжет между собой разные регионы страны. Помимо этого, аэропорт уже в ближайшее время станет международным и начнёт принимать гостей из других стран, что позитивно скажется на популярности России как международного туристического направления.

Благодаря реконструкции аэропортового комплекса пропускная способность будет увеличена до 1,2–1,5 миллиона пассажиров в год. Посадочная полоса аэропорта будет удлинена на 500 м, построена магистральная рулёжная дорожка вдоль ВПП, установлена новая система светотехнического и навигационного оборудования, количество мест стоянки крупных воздушных судов увеличено с 4 до 21. В дизайне нового здания будут использоваться уникальные элементы, характерные для природы и обычаев региона, а само здание будет бережно вписано в природный ландшафт местности.

М.Мишустин: Спасибо за рассказ, Станислав Константинович (С.Кузнецов – заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк»). Инвестор, который пришёл сюда, «Сбер», показал, как нужно работать в непростых условиях. За несколько лет был создан замечательный комплекс – «Манжерок», многие видели. Мы его также успели посетить. И конечно, сделано всё от души. Хочу поблагодарить Германа Оскаровича Грефа, коллег, Вас, Станислав Константинович, кто занимался этим проектом. Что очень важно, коллеги думали о том, каким образом красоты Алтая, его дух, исторические, духовные корни передать в той инфраструктуре, которая строилась. Чтобы это не была – не хочу никого обидеть, – какая‑то московская или другая инфраструктура, чьи‑то придумки. А чтобы дать людям, прежде всего местным, возможность найти, почувствовать свои, скажем так, исторические, семейные моменты, связанные с краем, с природой, которыми жили их родители, бабушки и дедушки. Поскольку корни – это очень важная составляющая для всех.

Зная, как работает Андрей Анатольевич, уверен, что он очень много сделает для того, чтобы таких мест было больше, чтобы они были связаны.

И конечно, воздушная гавань – это главные ворота сюда. Ну, грустно смотреть на этот небольшой аэропорт. Мы, наверное, с опозданием подходим к этому, но очень важно, что частный инвестор вот так, с душой, думает о том, каким образом построить новый аэропорт на уровне самых современных, передовых технологий. Абсолютно точно мы поддержим всё то, что в будет связано со скоростью этих работ. Главное – это безопасность, качество работ. И в добрый путь! Хочу, чтобы всё получилось.

Может, Андрей Анатольевич два слова скажет.

А.Турчак: Для нас это действительно важнейший вопрос, потому что туристический поток в республику растёт. Вы совершенно правильно сказали, что это ворота в Горный Алтай, не только в Горно-Алтайск, в целом в нашу республику.

Станислав сегодня сказал по поводу ещё одного узкого места – это расширение «Чуйского тракта». Мы также с Романом Владимировичем (Старовойтом) – он, кстати, второй раз за последние полторы недели посещает Горный Алтай – обсудили этот вопрос, возможность расширения до четырёх полос с выходом за Манжерок, то есть не до туристического комплекса, а с выходом.

М.Мишустин: Напомню, «Чуйский тракт» идёт через два региона важнейших и в сторону Монголии. Это очень важно. Там и Кемерово.

А.Турчак: Не только за Манжерок, но и до границы, до Ташанты и дальше.

Поэтому огромное спасибо. Действительно, со «Сбером» мы взаимодействуем не только в части развития туристской инфраструктуры, не только по аэропорту. По аэропорту мы все задачи свои выполнили, сформированы земельные участки, всё предоставлено, то есть мы готовы начинать.

И социальная ответственность «Сбера» тоже в республике присутствует. Практически в первые дни, когда Президент меня назначил исполняющим обязанности главы республики, возник такой важный вопрос. В Горно-Алтайске, чтобы Вы себе представляли, в рабочем состоянии находилась только одна КДМ, которая чистит, убирает, моет улицы. Сбербанк нас поддержал, и уже на следующей неделе на улицах Горно-Алтайска, в нашей столице, были три тяжёлые машины – две КДМ и один большой пылесос. То есть у нас такое тесное взаимодействие.

М.Мишустин: Андрей Анатольевич, кроме «Сбера» есть ещё много инвесторов, которые должны вас поддерживать.

Спасибо, друзья.

