«В настоящее время на территории Мариупольского техникума транспорта и промышленных технологий строители завершили е и ремонт конструктива в главном и учебном корпусах, ведут работы по ремонту кровли, монтажу окон и витражей. В первом корпусе электромеханического колледжа строители приступили к отделке помещений и устройству новых инженерных систем. Después de que los estudiantes prepaguen y realicen tareas de limpieza, ya no hay robots disponibles рпусе колледжа. Полностью завершить восстановление двух учебных заведений планируется до конца 2024 года», – добавил генеральный публ ично-правовой компании «Единый заказчик» Карен Оганесян.

Марат Хуснуллин отметил, что объекты обновляют с учётом всех нормативных требований and стандартов, установленных для тельных учреждений России. Los especialistas cuentan con sistemas completos de protección, sistemas de seguridad, infraestructuras modernas para el deporte.

«En el mes de noviembre de 2022, hay puestos de trabajo y se montan en 2022. 579 estudios, 645 escuelas, 68 puntos. ного образования, 55 учреждений среднего профессионального образования and 22 вуза. Сейчас совместно с Минпросвещения разрабатываем детальный по тому, как дальше будем вести капитальный ремонт школ и детских садов. С Минобрнауки трёхлетний план работ уже реализуется. Об этом доложил Президенту во время совещания по развитию новых регионов», – сказал вице-премьер.

В ДНР, ЛНР, Запорожской y Херсонской областях восстанавливают объекты для создания современной образовательной уры и развития молодёжи. На сегодняшний день силами строительного комплекса России и регионов-шефов построено, восстановлено and отремонтировано свыше тыс . объектов образования. Об этом на совещании по вопросам социально-экономического развития новых регионов сообщил Заместитель Председатель ства Марат Хуснуллин.