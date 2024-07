Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, работы по обновлению улично-дорожной сети ведутся в 105 крупнейших городских агломерациях. В 2024 году планируется обновить свыше 3,5 тыс. км. К концу года доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, должна достигнуть 85%. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Ул. Гороховая, Санкт-Петербург Ул. 1-й Славянский проезд, Пенза, Пензенская область Ул. Пархоменко, Новороссийск, Краснодарский край Предыдущая новость Следующая новость Ул. Гороховая, Санкт-Петербург

«Безопасная и качественная дорожная инфраструктура – это показатель современного, динамично развивающегося города, важная составляющая благополучия его жителей, а для туристов – один из критериев, по которому создаётся общее впечатление о городе. И если в самом начале нацпроекта, как правило, ремонтировали центральные площади и проспекты, сейчас обновляют улицы в микрорайонах, где возводятся новые жилые комплексы, а также ремонтируют дороги в частном секторе. В этом году в городских агломерациях отремонтируют, в том числе капитально, свыше 3,5 тыс. км. В целом к концу 2024 года доля улично-дорожной сети в городских агломерациях в нормативе должна достигнуть 85%», – сказал Марат Хуснуллин.

В ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» удалось достичь значительных результатов по обновлению улично-дорожной сети в городах.

«Обеспечение транспортной доступности, в том числе и к социально значимым учреждениям, напрямую связано с повышением качества жизни жителей. А это – главная цель национального проекта. Благодаря своевременной контрактации объектов, определению приоритетов и грамотному планированию ремонтов дорожные работы ведутся в графике, а в ряде субъектов – с серьёзным опережением контрактных сроков. Если на старте нацпроекта в 2019 году доля дорог городских агломераций в нормативном состоянии составляла 44%, то к концу 2023 года этот показатель превысил 82,2% при плановом значении 81%», – отметил Министр транспорта Роман Старовойт.

Поэтапные ремонты улично-дорожной сети выполняются благодаря бесперебойному финансированию, поступающему из федерального бюджета.

«Всего с 2019 года в рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги„ на мероприятия по приведению к нормативам улично-дорожной сети городских агломераций выделено порядка 300 млрд рублей из федерального бюджета. Во многих городах это позволило решить давние проблемы, в частности комплексно отремонтировать те участки, где ранее дорожные работы вообще не проводились», – рассказал заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Так, в этом году в Санкт-Петербурге запланированы дорожные работы на 46 объектах нацпроекта общей протяжённостью более 100 км. К нормативам приведут несколько крупных участков городских магистралей: Приморский проспект (от Яхтенной до улицы Савушкина) и проспект Испытателей, набережную Макарова и Зеленогорское шоссе. На сегодняшний день дорожное полотно обновили на 16 объектах, среди них – Свердловская набережная, улицы Гороховая и Будапештская, проспект Медиков. В центральной части Северной столицы активными темпами ремонтируют Лиговский проспект.

В рамках нацпроекта в Северной столице реализуются и масштабные дорожные проекты, ввод которых в эксплуатацию запланирован на эту осень. Прежде всего это полуторакилометровая транспортная развязка на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. Уже в сентябре она обеспечит непрерывную транспортную связь основных магистралей в южной части города, выход транспорта на автодорогу федерального значения М-10 «Россия» и далее – на международный транспортный коридор Европа – Западный Китай.

В Пензенской городской агломерации в этом году по нацпроекту планируют обновить 254 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия – это 132 участка улично-дорожной сети Пензы, Заречного и Пензенского района общей протяжённостью 48 км.

На завершающей стадии находится строительство транспортной развязки на 624-м км автомобильной дороги М-5 «Урал» с расположенным рядом надземным пешеходным переходом, а также развязки на пересечении улиц Антонова и Измайлова в районе ГПЗ-24. Сдать их в эксплуатацию планируют в III квартале 2024 года. Наряду с этим в Пензе приводят к нормативам и небольшие улицы частного сектора.

В Новороссийске уже выполнен весь объём работ, запланированный по нацпроекту на 2024 год. Дорожники привели к нормативам семь объектов общей протяжённостью 4 км. На улицах Пархоменко и Цедрика проводились масштабные мероприятия по замене бордюрного камня, сделаны парковки, прилегающие к учреждениям и торговым точкам. На улице Волочаевской выполнена монолитная обочина. На каждом из объектов большое внимание уделено безопасности дорожного движения.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52232/

MIL OSI