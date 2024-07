Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Услуги индустрии красоты в столице — на первом месте по востребованности среди горожан. Сегодня из 23,5 тысячи предприятий бытового обслуживания, которые работают в Москве, 7,5 тысячи — это салоны красоты и парикмахерские, еще около двух тысяч — маникюрные салоны. Таким образом, 40 процентов рынка бытовых услуг занимают бьюти-услуги. Самые популярные из них оказывают мастера маникюра и педикюра, а также парикмахеры.

«Мы видим, что спрос на услуги салонов красоты растет, причем растет в том числе среди молодежи. Город, в свою очередь, стимулирует развитие рынка бытовых услуг. Во время пандемии коронавируса столица активно предоставляла меры финансовой поддержки, сейчас мы продолжаем помогать предпринимателям», — рассказал руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

За последние пять лет количество предприятий сферы красоты в городе выросло на 15 процентов, а занятость в сфере увеличилась на 26. При этом подавляющее большинство салонов красоты — несетевые точки, а доля сетевых компаний составляет 10 процентов. Кроме того, в сфере услуг красоты увеличивается количество самозанятых мастеров.

Как растет сфера

Сегодня в городе работает более 120,1 тысячи объектов торговли и услуг — это почти в два раза больше, чем в 2014 году. По словам Алексея Немерюка, московская инфраструктура торговли и услуг — крупнейшая в Европе.

За последние 10 лет на 80 процентов выросло количество предприятий розничной торговли. Число непродовольственных точек увеличилось на 69 процентов, а продовольственных — в два раза. Кроме того, более, чем вдвое выросло количество объектов общественного питания, а также бытового обслуживания.

Москва к вашим услугам

Один их способов для предпринимателей заявить о себе, а также повысить узнаваемость бренда — участие в городских фестивалях. Так, в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», который проходит с 1 июня по 8 сентября, бесплатно предоставляется более 600 площадок. Бизнес бесплатно может организовать мероприятия: провести мастер-класс или лекцию и рассказать о своих услугах или товарах.

Помимо этого, в июне на трех улицах в центре города проходил фестиваль «Лето в Москве. Мода и красота», главной темой которого стала подготовка к выпускному вечеру. Для гостей проводили фешен-лекции, мастер-классы и тест-сессии косметических брендов, а будущим выпускницам бесплатно делали макияж и укладку. Кульминацией фестиваля стал большой модный показ вокруг Патриарших прудов, участие в котором приняли более 30 российских дизайнеров и 100 моделей. О том, какие еще мероприятия предприниматели проводят на площадках фестиваля, в том числе и районных, можно узнать по ссылке.

Чтобы организовать свой мастер-класс, спортивную тренировку, концерт или лекцию, владельцам бизнеса достаточно забронировать площадку на портале go.mos.ru. 100 самых активных предпринимателей, участвующих в фестивале, получат пакет промокампании для своего дела.

Помимо этого, город помогает бизнесу расти и развиваться благодаря грантовым программам и конкурсам.

Так, с 2022 года столичный Департамент торговли и услуг устраивает конкурсы на лучшее праздничное оформление витрин и фасадов предприятий бытового обслуживания. Участвуя в них, владельцы различного бизнеса, в том числе из бьюти-сферы, возвращают затраты на украшение входных групп и витрин к праздникам.

А сейчас ведомство принимает заявки для конкурса на лучшее сезонное оформление коммерческих предприятий. Он состоится в номинациях «Сетевые магазины», «Несетевые магазины», «Предприятия общепита», «Предприятия сферы бытовых услуг» и «Торговые центры». Приз за первое место — пять миллионов рублей, за второе место — три миллиона рублей, за третье место — два миллиона рублей. В общей сложности предусмотрено по 10 первых, 10 вторых и 10 третьих мест в каждой номинации. Заявки принимают на электронную почту: DTOU-konkurs.gorod@mos.ru.

О том, какие еще грантовые программы для предпринимателей действуют в Москве, можно узнать здесь.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141668073/

MIL OSI