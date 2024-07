Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В программе «Играй в Москву» появился маршрут «Созвездие шифров». Его подготовил столичный Комитет по туризму совместно с Музеем космонавтики и Музеем криптографии.

Маршрут включает в себя 28 точек, где жителям и гостям столицы предстоит выполнить задания. Юные путешественники и их родители познакомятся с историей освоения космоса, прикоснутся к настоящим метеоритам, увидят скафандр Юрия Гагарина и научатся читать зашифрованные послания. Еще они выяснят, как проходил полет первого космонавта и как появилась Вселенная, а также узнают об азбуке Морзе и шифре Цезаря.

Большую часть заданий нужно будет выполнить в Музее космонавтики и Музее криптографии. Кроме того, участники посетят Останкинскую башню.

Чтобы пройти маршрут, нужно скачать карту с заданиями на официальном сайте или бесплатно взять ее в туристско-информационных центрах столицы, гостиницах или музеях. Полный список точек распространения размещен на сайте программы «Играй в Москву».

При выполнении интерактивных заданий участники собирают специальные наклейки. Заполнив карту, путешественники получат сувенир в Музее криптографии или туристско-информационном центре Москвы.

В 2024 году программа «Играй в Москву» стала победителем Первой всероссийской премии «Больше, чем путешествие» в номинации «Больше, чем семейный проект». Маршруты программы прошли свыше 360 тысяч семей.

В 2023 году Москву посетили 5,5 миллиона детей. Это на 1,2 миллиона больше, чем в 2019-м, который стал рекордным для столичной туристической отрасли.

Комитет по туризму города Москвы создает устойчивый бренд столицы как одного из главных туристических направлений России. Москва была признана столицей детского туризма на 2024 год, а также стала обладателем премии Russian Travel Awards как лучший регион для семейных путешествий.

Столица реализует крупные программы для детского отдыха и образования — образовательно-туристический проект «Город открытий» и программу «Играй в Москву». «Город открытий» действует в рамках национального проекта «Образование». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать здесь.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141640073/

MIL OSI