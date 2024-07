Как закалялась сталь: политехники посетили Череповецкий металлургический комбинат

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Студенты второго курса Высшей школы физики и технологий материалов Института машиностроения, материалов и транспорта в рамках учебно-ознакомительной практики посетили Череповецкий металлургический комбинат — один из крупнейших интегрированных заводов в мире по производству стали, ключевой актив дивизиона «Северсталь Российская Сталь».

Сотрудничество СПбПУ с ЧерМК длится десятилетиями как в образовательной, так и в научной сфере — высокотехнологичное металлургическое производство требует привлечения высококлассных специалистов и инновационных решений. Студентов в поездке сопровождали директор ВШФиТМ Сергей Ганин и доцент ВШФиТМ Алексей Лукьянов.

В первый день для студентов организовали экскурсию в «Центр металлургической промышленности» — это культурно-образовательный комплекс, посвященный истории и современности металлургической отрасли: от истоков зарождения кустарного железного промысла до создания современных промышленных гигантов.

Второй день студенты провели в лабораториях дирекции по техническому развитию и качеству (ДТРК). Студенты посетили четыре лаборатории: материаловедческую, лабораторию исследования вторичных ресурсов, аналитическую и диспетчерскую. Здесь им рассказали о ключевых направлениях развития комбината, работах в области повышения качества и освоения новых видов продукции, повышении энергоэффективности и экологичности производства.

После этого студентов ждала встреча с представителем компании ПАО «Северсталь» Романом Ковыршиным, который является ведущим экспертом ДТРК. Он рассказал о карьерных перспективах в ПАО «Северсталь», а также о возможности прохождения производственной практики для учащихся 3 курса.

Третий день был самым долгожданным. Ведь студенты смогли посетить производство и увидеть, как работает комбинат. Они познакомились с работой коксовой батареи, доменной печи, побывали в листопрокатном цеху и в цехе покрытия металла. После этого ребята отправились на экскурсию по Череповцу.

«Цеха „Северстали“ приятно удивили вниманием к персоналу, чистотой и передовой техникой. Мы узнали много новой и полезной информации, закрепили уже полученные знания наглядным опытом, почувствовали на себе, что значит трудиться на заводе», — поделились впечатлениями студенты.

«Я считаю, что каждому специалисту, металлургу или материаловеду необходимо хотя мы раз оказаться на настоящем металлургическом комбинате полного цикла. Осознать масштабность данного производства, разобраться в особенностях каждого передела. Хочу поблагодарить руководство и сотрудников ПАО „Северсталь“ за предоставленную возможность и радушный прием! Думаю, эти четыре дня станут для студентов самым запоминающимся периодом во время учёбы», — прокомментировал Сергей Ганин.

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/kak-zakalyalas-stal-politekhniki-posetili-cherepovetskiy-metallurgicheskiy-kombinat/

