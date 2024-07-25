Интеллект искусственный и дополненный: связь бизнеса, образования и науки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

– Современные технологии искусственного интеллекта применяются в различных целях, среди которых увеличение комфорта повседневной жизни, освобождение человека от рутинных действий, поддержка в принятии решений, автоматизация опасных видов работ, поддержка коммуникации между людьми и многие другие.

Специалисты выделяют 2 основных концепции использования технологий искусственного интеллекта: первая – когда деятельность человека полностью заменяется технологиями. Это и называется искусственным интеллектом. И вторая – когда ИИ усиливает способности человека, например, оперативно на основании данных готовит решения, а принятие решения все-таки остаётся за человеком. Такая концепция называется дополненным интеллектом.

Если приводить примеры, то многие из них нам хорошо известны. Мы все уже привыкли использовать для различных целей чат-боты и голосовые помощники, находить удобный и короткий путь по навигатору. Все эти продукты используют технологии искусственного интеллекта.

Любители компьютерных игр играют в свои любимые игры с ботами, управляемыми искусственным интеллектом. Многие в своих домах используют системы умного дома, где искусственный интеллект распознает подходящего к двери владельца, предупредит о визите незнакомых людей, создаст неповторимую атмосферу дома за счет световых и климатических умных устройств.

Не только бытовыми примерами ограничивается использование систем искусственного интеллекта. На многих предприятиях используются разнообразные информационные системы и робототехнические комплексы, решающие широкий спектр производственных задач.

А есть ряд социально значимых областей, в которых важно участие человека и помощь ему при принятии решения от систем дополненного интеллекта. К примеру, в медицине: полезно использовать возможности цифровой диагностики и высокотехнологичных исследований на базе технологий искусственного интеллекта, однако постановка конечного диагноза и выбор тактики лечения остается за врачом: мы слишком разные, чтобы лечение полностью доверять компьютеру.

– В нижегородском кампусе НИУ ВШЭ с 2024 года производится набор студентов на программу «Технологии искусственного и дополненного интеллекта», созданную в партнерстве с ИТ-кампусом «НЕЙМАРК». Чем обусловлен запуск программы именно в Нижнем Новгороде?

– История исследований в области ИИ в Нижнем Новгороде ведет свою историю с разработок ученых 60-70 гг.г. прошлого века. В частности, еще профессор Юрий Неймарк занимался теориями, которые легли в основу компьютерного зрения и технологий искусственного интеллекта. В 90-е годы на богатую исследовательскую почву пришли западные ИТ-компании, которые в свою очередь способствовали развитию ИТ-сообщества на нижегородской земле. Библиотека компьютерного зрения OpenСV, над которой работали в том числе нижегородские инженеры, стала одним из знаковых проектов в области ИИ.

Если говорить о числе компаний и специалистов, задействованных в этой области, то на сегодняшний день Нижний Новгород по разным подсчетам занимает одну из лидирующих позиций в стране. И именно здесь мы будем готовить востребованных специалистов, спектр знаний и умений которых позволяет решать прикладные и исследовательские задачи в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Этих специалистов уже сейчас ждут ИТ-компании, находящиеся в Нижнем Новгороде и за его пределами.