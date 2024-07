Интеллект искусственный и дополненный: связь бизнеса, образования и науки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

– Современные технологии искусственного интеллекта применяются в различных целях, среди которых увеличение комфорта повседневной жизни, освобождение человека от рутинных действий, поддержка в принятии решений, автоматизация опасных видов работ, поддержка коммуникации между людьми и многие другие. Специалисты выделяют 2 основных концепции использования технологий искусственного интеллекта: первая – когда деятельность человека полностью заменяется технологиями. Это и называется искусственным интеллектом. И вторая – когда ИИ усиливает способности человека, например, оперативно на основании данных готовит решения, а принятие решения все-таки остаётся за человеком. Такая концепция называется дополненным интеллектом. Если приводить примеры, то многие из них нам хорошо известны. Мы все уже привыкли использовать для различных целей чат-боты и голосовые помощники, находить удобный и короткий путь по навигатору. Все эти продукты используют технологии искусственного интеллекта. Любители компьютерных игр играют в свои любимые игры с ботами, управляемыми искусственным интеллектом. Многие в своих домах используют системы умного дома, где искусственный интеллект распознает подходящего к двери владельца, предупредит о визите незнакомых людей, создаст неповторимую атмосферу дома за счет световых и климатических умных устройств. Не только бытовыми примерами ограничивается использование систем искусственного интеллекта. На многих предприятиях используются разнообразные информационные системы и робототехнические комплексы, решающие широкий спектр производственных задач. А есть ряд социально значимых областей, в которых важно участие человека и помощь ему при принятии решения от систем дополненного интеллекта. К примеру, в медицине: полезно использовать возможности цифровой диагностики и высокотехнологичных исследований на базе технологий искусственного интеллекта, однако постановка конечного диагноза и выбор тактики лечения остается за врачом: мы слишком разные, чтобы лечение полностью доверять компьютеру. – В нижегородском кампусе НИУ ВШЭ с 2024 года производится набор студентов на программу «Технологии искусственного и дополненного интеллекта», созданную в партнерстве с ИТ-кампусом «НЕЙМАРК». Чем обусловлен запуск программы именно в Нижнем Новгороде? – История исследований в области ИИ в Нижнем Новгороде ведет свою историю с разработок ученых 60-70 гг.г. прошлого века. В частности, еще профессор Юрий Неймарк занимался теориями, которые легли в основу компьютерного зрения и технологий искусственного интеллекта. В 90-е годы на богатую исследовательскую почву пришли западные ИТ-компании, которые в свою очередь способствовали развитию ИТ-сообщества на нижегородской земле. Библиотека компьютерного зрения OpenСV, над которой работали в том числе нижегородские инженеры, стала одним из знаковых проектов в области ИИ. Если говорить о числе компаний и специалистов, задействованных в этой области, то на сегодняшний день Нижний Новгород по разным подсчетам занимает одну из лидирующих позиций в стране. И именно здесь мы будем готовить востребованных специалистов, спектр знаний и умений которых позволяет решать прикладные и исследовательские задачи в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Этих специалистов уже сейчас ждут ИТ-компании, находящиеся в Нижнем Новгороде и за его пределами.

– Какие механизмы заложены в программе для освоения и отработки практических навыков? – Высшая школа экономики второй год входит в группу лидеров А+ по качеству подготовки специалистов в области ИИ. Это означает, что преподаватели вуза – ведущие исследователи, имеющие публикации А*, а в конструкцию программы встроены совместные проекты с индустриальными партнерами, в частности с BigTech-компаниями – Альфа-Банка и VK. Только наличие обоих этих факторов обеспечивает способность студентов самостоятельно создавать продукты и сервисы на основе данных. Каждый студент образовательной программы «Технологии искусственного и дополненного интеллекта» будет участвовать в ведущих конференциях, исследовательских Школах и других мероприятиях в области ИИ, включаться в проектную деятельность в исследовательских коллективах НИУ ВШЭ и партнеров, начиная с первого курса. Раннее включение в профессиональную деятельность позволяет за время обучения на программе достичь квалификации, соответствующей специалисту с опытом работы. – В какие проекты сейчас включены учёные нижегородского кампуса и существуют ли партнёрские программы по развитию технологий искусственного интеллекта? – Чтобы в будущем создавать прикладные системы, мы должны постоянно заниматься расширением научного знания. На факультете информатики, математики и компьютерных наук работают успешно работают научные лаборатории «Лаборатория алгоритмов и технологий анализа сетевых структур» (ЛАТАС) и «Лаборатория теории и практики систем поддержки принятия решений» (ТАПРАДЕСС). В лабораториях ведутся как фундаментальные, так и прикладные исследования в области искусственного интеллекта. К примеру, специалисты Лаборатории алгоритмов и технологий анализа сетевых структур развивают новые сетевые модели для интеллектуального анализа данных, а также развивают методы искусственного интеллекта для компьютерного зрения, включая промышленные технологии распознавания образов для мобильных устройств. В тесном сотрудничестве с лабораторией ТАПРАДЕСС в рамках программы «Приоритет 2030» в настоящий момент сотрудниками факультета ИМиКН также ведутся прикладные проекты в области искусственного интеллекта. Они связаны с различными социально значимыми областями: с медициной и образованием. – Почему сейчас так важно развивать проекты в области ИИ и получать профильное образование? – Активное внедрение технологий ИИ на предприятии обеспечивает более высокую скорость и качество бизнес-процессов. Именно поэтому сегодня компании остро нуждаются в специалистах, владеющих передовыми знаниями и способными создавать новые идеи. Бизнес стремится объединить усилия с наукой и образованием: в актуальной российской стратегии развития ИИ число выпускников вузов по специальностям, связанным с искусственным интеллектом, планируется к 2030 увеличить в 5 раз, и довести до 85% долю занятых специалистов, имеющих навыки его применения. В нижегородском кампусе НИУ ВШЭ уже сегодня существует большое количество проектов в области ИИ, в которых заняты наши сотрудники и студены, и есть возможность нарастить количество таких проектов с участием индустриальных партнеров. Развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта в разные сферы жизни человека и общества, отрасли науки и сектора экономики мы видим своей приоритетной задачей.

https://nnov.hse.ru/news/945789955.html

