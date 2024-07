Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Около полутора тысяч групп для занятий на свежем воздухе по разным направлениям открыто в рамках проекта «Московское долголетие» этим летом. Бесплатные занятия проходят более чем на 800 уличных площадках по всему городу.

Популярностью пользуются занятия танцами. Это не только досуг и творчество, но и самый простой способ укрепить свое здоровье: танцы стимулируют сразу несколько отделов головного мозга, снижают риск появления деменции и улучшают осанку, а также делают походку более легкой и плавной.

«Танцы представляют собой комплексную физическую нагрузку, которая включает в себя работу практически всех групп мышц. Занятия способствуют повышению общего тонуса тела, укреплению мышечного корсета, улучшению осанки. Постоянные тренировки делают тело более гибким и пластичным, что важно для людей любого возраста», — отметила Светлана Ермолаева, преподаватель по танцам проекта «Московского долголетия».

Все, кого интересуют танцы, могут принять участие в массовом флешмобе по вальсу в парке «Сокольники» уже в эту пятницу или посетить мастер-классы профессиональных танцоров.

В столичных парках и на спортплощадках москвичи могут заниматься северной (скандинавской) ходьбой, общей физической подготовкой, дыхательной и танцевальной гимнастикой, йогой, цигуном. Программа тренировок специально адаптирована для горожан старшего поколения, а регулярные занятия приносят пользу всему организму. Например, тренировки по зумбе помогают улучшить физическую форму, самочувствие и координацию движений.

«Зумба — это кардиоаэробика, которая рассчитана на любой возраст и доступна людям с разным уровнем физической подготовки. За счет активных движений занятия помогают укрепить суставы и связки, благоприятно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, развивают гибкость и растяжку, а занятия на свежем воздухе помогают обогатить организм кислородом и получить дозу витамина D», — рассказал преподаватель проекта «Московское долголетие» Сергей Торопков.

Этим летом занятия проводятся не только в парках и скверах, но и возле фонтана у Большого театра, на площади у памятника Александру Пушкину, смотровой площадке на Воробьевых горах, Северном речном вокзале и в других местах Москвы. Второй месяц каждое буднее утро «Зарядки долголетия» проводят профессиональные тренеры, а раз в неделю — звездные гости. Тренировки уже посетили более семи тысяч человек. В июле зарядки провели олимпийский чемпион Алексей Ягудин, двукратная чемпионка мира, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая, а также олимпийские чемпионы гимнасты Артур Далалоян и Никита Нагорный. Узнать расписание и записаться на ближайшие тренировки можно на сайте.

«Я впервые встретился с участниками “Московского долголетия”, и у меня остались невероятные впечатления. Наверное, это самая лучшая зарядка в моей жизни! В какой-то момент даже подустал от упражнений, а участники делали до последнего, поэтому это невероятная мотивация для меня. Они большие молодцы. Сегодня я показывал в том числе и те упражнения, которые делает сборная команда России. Зарядка — это то, с чего должно начинаться утро, а самая большая польза от нее — это прилив энергии, положительных эмоций и бодрости», — поделился олимпийский чемпион, гимнаст Никита Нагорный.

Для тех, кто любит узнавать город с разных сторон, в проекте работает направление «Пеший лекторий» — экскурсии по столице. Сейчас познавательные пешие прогулки посещают около 20 тысяч горожан старшего поколения.

Кроме того, на свежем воздухе проходят занятия по спортивным играм, которые особенно могут быть интересны мужской аудитории. В их числе футбол, волейбол, баскетбол, настольный и большой теннис, петанк. Новинкой этого летнего сезона стали занятия на воде — гребля на сапах и каяках.

Стать участником «Московского долголетия» могут все желающие горожане старшего поколения — женщины с 55 лет и мужчины с 60. Запись доступна в любом центре московского долголетия или центре госуслуг «Мои документы», а также онлайн на портале mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141660073/

MIL OSI