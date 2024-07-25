Дмитрий Чернышенко: К 2030 году количество турпоездок на автомобиле вырастет с 26 млн до 50 млн ежегодно

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Автомобильный туризм
Автомобильный туризм
Первые 50 маршрутов для автопутешественников по 47 регионам России размещены на национальном туристическом портале «Путешествуем.РФ». Такие путеводители подробно рассказывают о маршруте и его ключевых достопримечательностях, а также содержат карту автопутешествия с информацией о расстоянии и времени в пути, дают рекомендации по количеству дней поездки и сезону посещения. Ряд маршрутов подходят для поездок выходного дня и насчитывают несколько десятков километров, а самый продолжительный превышает 2 тыс. км.
«По поручению Президента Владимира Путина Правительством разработана концепция развития автомобильного туризма. Благодаря её реализации к 2030 году количество таких поездок вырастет в два раза – с 26 млн до 50 млн ежегодно. В рамках концепции будут создаваться условия для путешествий на дорогах. Первые 50 маршрутов, запущенные на портале “Путешествуем.РФ„, объединяют наиболее популярные у туристов достопримечательности, которые удобно посетить на автомобиле. На этих направлениях будут дополнительно строиться стоянки, кафе и отели, улучшаться сотовая связь и дорожное покрытие. Кроме того, глава государства поручил обеспечить туристическую отрасль автобусами отечественного производства, чтобы как можно больше людей могли исследовать Россию и узнавать о ней больше, в том числе на автомаршрутах», – отметил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.
Он добавил, что в этом году должен состояться отбор инвестиционных проектов по строительству модульных отелей в регионах. Приоритет планируется отдать тем объектам, которые располагаются вблизи автомобильных туристических маршрутов. На эти цели будет предусмотрено финансирование в размере не менее 5 млрд рублей ежегодно.
Также в соответствии с поручением Владимира Путина в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о поддержке производства отечественных транспортных средств, включая автодома, мобильных торговых объектов, оборудования и продукции, предназначенных для автомобильного туризма.
«Мы с регионами провели большую работу по подготовке таких маршрутов, был разработан паспорт маршрута, с которым субъекты работают в цифровом контуре. В результате получили доступные и интересные путеводители, в путешествие по которым можно отправиться всей семьёй. Они помогут лучше узнать свой регион и исследовать соседние или же другие уголки страны. В перспективе планируем ряд маршрутов сделать доступными в популярных навигаторах», – сообщил заместитель Министра экономического развития Дмитрий Вахруков.
География маршрутов охватывает центральную часть России, Русский Север, юг и Северный Кавказ, Поволжье, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Три путеводителя предлагают проехать по «Чуйскому тракту» – одной из самых красивых автодорог мира: «Там, где начинается Чуйский тракт: на авто по Новосибирской области», «Чуйский тракт: на авто по Алтайскому краю», «Открой свой Алтай: путешествие мечты». Исследовать Камчатку предлагает маршрут «Камчатка: увидеть, услышать, почувствовать», а познакомиться с Русским Севером – «Чудеса Карелии: этнотур на машине по республике», «Дорога на Русский Север: от Вельского района до Архангельска за пять дней» и «Городские пейзажи и старинные сёла: на авто по Кольскому полуострову».
В числе маршрутов на юге страны – «По дороге на юг: от степного заповедника до Ростова-на-Дону» и «Природа Крыма: автотур по самым фотогеничным местам полуострова».
На портале также размещены четыре межрегиональных автотурмаршрута – «“Медвежий тракт„: путешествие из Ярославля в Пермь», маршрут «Князь Александр Невский», объединяющий Санкт-Петербург, Псков, Печоры и Великий Новгород, автотур по достопримечательностям Золотого кольца и «Между двух столиц: главные места по дороге из Москвы в Петербург».
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