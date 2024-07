Дмитрий Патрушев: Объём торговли продукцией АПК между Россией и Саудовской Аравией достиг 1 млрд долларов в год

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с Министром окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Королевства Саудовская Аравия Абдурахманом Аль-Фадли.

Как было отмечено, отношения России и Саудовской Аравии носят стратегический характер и отличаются активным политическим диалогом. Интенсивно развивается торгово-экономическое партнёрство. При этом сельское хозяйство традиционно играет в этом процессе ключевую роль. За последнее время объёмы двусторонней торговли продукцией АПК достигли 1 млрд долларов в год. В основном это экспорт российских зерновых на саудовский рынок. В 2023 году на торговлю сельхозпродукцией пришлось более 60% всего объёма товарооборота между двумя странами. В текущем году этот показатель достиг практически 90%.

«Считаю необходимым продолжать совместную работу. Уверен, что у нас есть очень хороший потенциал для дальнейшего роста показателей. В частности, российские компании заинтересованы в перспективном наращивании поставок зерновой, масложировой, кондитерской и мясной халяльной продукции в Саудовскую Аравию», – отметил Дмитрий Патрушев.

Он также сообщил, что Правительство России подтверждает готовность к дальнейшему развитию конструктивных отношений с Саудовской Аравией как по линии агропромышленного комплекса, так и в рамках природоохранных мероприятий.

