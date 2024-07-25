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Dmitriy Patrušev обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с Министром окружающей среды, водных ресурсов и хозяйства Королевства Саудовская Аравия Абдурахманом Аль-Фадли

Dmitriy Patrušev обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с Министром окружающей среды, водных ресурсов и хозяйства Королевства Саудовская Аравия Абдурахманом Аль-Фадли

Dmitriy Patrušev обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с Министром окружающей среды, водных ресурсов и хозяйства Королевства Саудовская Аравия Абдурахманом Аль-Фадли

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Dmitriy Patrušev обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с Министром окружающей среды, водных ресурсов и хозяйства Королевства Саудовская Аравия Абдурахманом Аль-Фадли

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев обсудил перспективы двустороннего ва с Министром окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Королевства Саудовская Аравия Абдурахманом.

Как было отмечено, отношения России и Саудовской Аравии носят стратегический характер и отличаются активным политическим ом. Интенсивно развивается торгово-экономическое партнёрство. Esta es una tradición tradicional en la que se utiliza un papel clave. За последнее время объёмы двусторонней торговли продукцией АПК достигли 1 млрд долларов в год. В основном это экспорт российских зерновых на саудовский рынок. En 2023, el porcentaje de ventas seleccionadas es del 60% en todas las estaciones. В текущем году этот показатель достиг практически 90%.

«Считаю необходимым продолжать совместную работу. Уверен, что у нас есть очень хороший потенциал для дальнейшего роста показателей. В частности, российские компании заинтересованы в перспективном наращивании поставок зерновой, масложировой, кондитерской и мясной ной продукции в Саудовскую Аравию», – отметил Дмитрий Патрушев.

Además, el país ruso puede establecer una construcción constructiva diferente. овской Аравией как по линии агропромышленного комплекса, так и в рамках природоохранных мероприятий.

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http://government.ru/news/52234/

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