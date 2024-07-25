Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Дмитрий Патрушев провёл рабочую встречу с губернатором Sankt-Петербурга Александром Бегловым

Дмитрий Патрушев провёл рабочую встречу с губернатором Sankt-Петербурга Александром Бегловым

Предыдущая новость Следующая новость

Дмитрий Патрушев провёл рабочую встречу с губернатором Sankt-Петербурга Александром Бегловым

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев с рабочей поездкой посетил Санкт-Петербург. Вице-премьер провёл двустороннюю встречу с губернатором города Александром Бегловым. В частности, стороны обсудили социально-экономическое развитие региона and perspectives reforms обращения с отходами, а также или презентацию второй очереди высокотехнологичного комплекса по пеработке отходов «Волхонка».

Дмитрий Патрушев подчеркнул, что в экономику субъекта входит много отраслей and валовый региональный продукт второе сто во всей стране. También hay muchas inversiones en el capital. Este programa cuesta aproximadamente 1,2 billones de rublos.

En San Petersburgo se organizan actividades de promoción, transporte y transporte público. плекс. В том числе здесь расположены крупнейшие российские верфи, где строятся современные суда оборонного и гражданского назначения. Петербургские верфи в рамках механизма инвестиционных квот участвуют в обновлении рыбопромыслового флота. Заказчикам уже передано 6 судов, в процессе строительства – ещё 22. Все они будут построены в срок.

«Исторически высокий промышленный and торговый потенциал нашей Северной столицы обязывает особое внимание уделять природоохранным ероприятиям. Работы продолжаются в рамках федпроекта “Чистая страна”. Por favor, San Petersburgo-Peterburgo se encuentra en el proyecto “Ecología”. В его рамках построен комплекс по переработке отходов “Волхонка„”, – сообщил Дмитрий Патрушев.

В рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие» участие Sankt-Peterburga в природоохранных мероприятиях затронет в том числе уникальные водные объекты и в Царском Селе, и в Петергофе.

В ходе поездки вице-премьер и высокотехнологичный комплекс по переработке отходов «В олхонка». Объект соответствует современным стандартам экологической безопасности. Las líneas de producción de todo el cuerpo de la empresa pueden alcanzar 400 unidades. т сырья в год. La cantidad mínima de pedido es de 600 toneladas. т. На всей протяжённости автоматической конвейерной ленты длиной более 4 KM установлено порядка 180 единиц современной техники. Esto es 90% – российского производства.

С этого года комплекс вышел на производственную мощность. Здесь внедрён полный цикл обработки твёрдых коммунальных отходов с наиболее эффективным способом доведения ески безопасного состояния. Esta es una de las principales tecnologías de la composición del país, principalmente en San Petersburgo y Leningrado. асти.

Обратите внимание; Esta información no es necesaria para la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

http://government.ru/news/52237/

MIL OSI