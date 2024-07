Дайджест событий представительства СПбПУ в Шанхае и офиса в Нанкине

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Официальное представительство СПбПУ в Шанхае и офис в Нанкине продолжают вести активную работу по развитию и укреплению сотрудничества Политеха с ведущими вузами и компаниями Китая. Весна и лето ознаменовались подписанием новых соглашений в образовательной, научной и исследовательской деятельности.

День открытых дверей СПбПУ в Шаньдунском университете путей сообщения (ШУПС)

В режиме онлайн прошел День открытых дверей Политеха в Шаньдунском университете путей сообщения. Слушателями мероприятия стали выпускники ШУПС, и учащиеся старших курсов, в том числе студенты подфака ШУПС.

В прямом эфире на платформе VooV meeting участники мероприятия познакомились с Политехническим университетом, посмотрели видео про образовательные программы и научно-исследовательские центры СПбПУ. Ребята ознакомились с правилами приема на 2024 год и получили несколько полезных советов. На онлайн-встрече менеджеры Admission office, подробно рассказали про условия поступления на основные образовательные и международные краткосрочные программы Политеха. Интересной темой для слушателей стала лекция «Жизнь и учеба в СПбПУ глазами иностранного студента». Спикером выступил Ян Миньсянь — аспирант, ассистент Высшей школы транспорта СПбПУ.

Переговоры с LANGYANG EDUCATION

Представительство СПбПУ в Шанхае, провело переговоры с LANGYANG EDUCATION о возможном сотрудничестве. Это крупнейшая китайская рекрутинговая компания, которая направляет более 22 000 китайских студентов в год на обучение за границу. После успешного проведения переговоров, стороны начали подготовку к подписанию договора о сотрудничестве, которое планируется к новому учебному году. Ключевые направления партнёрства: основные образовательные программы, краткосрочные программы, курсы повышения квалификации.

Исследователи Политеха посетили Шанхайский центр синхротронного излучения Китайской академии наук

В мае при поддержке представительства СПбПУ в Шанхае и. о. директора Физико-Механического факультета СПбПУ Алексей Филимонов и сотрудники НОЦ «Физики нанокомпозитных материалов» (СПбПУ — ФТИ им. А.Ф. Иоффе) посетили Шанхайский центр синхротронного излучения Китайской академии наук, где провели переговоры о сотрудничестве в области совместных исследовательских проектов. Основой для партнёрства стали соглашения, подписанные в конце 2023 года Шанхайским отделением Китайской академии наук с СПбПУ и Санкт-Петербургским отделением РАН.

Представители Политеха выразили заинтересованность в проведении исследований по разработке новых практически значимых функциональных материалов в кооперации с институтами Китайской академии наук, инфраструктурной базой для которых может стать Шанхайский центр синхротронного излучения. Во время встречи в Шанхае китайская сторона подтвердила готовность поддержать проект. В соответствии с результатами переговоров доцент Высшей инженерно-физической школы Роман Бурковский представил проект на XV заседании Российско-Китайской рабочей группы по высоким технологиям и инновациям, которое прошло 4 июня в Екатеринбурге. Роман отметил, что у исследователей СПбПУ есть серьезные наработки по тематике проекта в партнёрстве с китайскими коллегами из Сианьского университета Цзяотун и Харбинского политехнического университета. Объединение данного научного опыта с возможностями Шанхайского центра синхротронного излучения позволит сформировать совместную основу для нового технологического направления, которое в будущем имеет серьезные перспективы коммерческого успеха.

Визит представителей Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук в Политехнический университет

В конференции «Качество образования и устойчивое развитие — основа международного сотрудничества», организованная кафедрой ЮНЕСКО СПбПУ и по приглашению Санкт-Петербургского отделения РАН, приняли участие представители Китайской академии общественных наук. Проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев, руководитель административного аппарата ректора Владимир Глухов, академик РАН Владимир Окрепилов и представители Института проблем региональной экономики РАН представили зарубежным коллегам научный потенциал экономических исследований, который может быть реализован в рамках международного сотрудничества.

Представители китайской делегации (Ли Юнхуэй, начальник отдела многостороннего и регионального сотрудничества Института России, осточной Европы и Центральной Азии Китайской Академии общественных наук, главный научный сотрудник Гао Цзисян, зам. начальника отдела исследования российской экономики) высказали заинтересованность в развитии двусторонних проектов.

Для обсуждения практических аспектов сотрудничества была организована дополнительная встреча с китайскими коллегами на базе Института промышленного менеджмента, экономики и торговли. Директор Института Владимир Щепинин и руководитель Высшей инженерно-экономической школы Дмитрий Родионов познакомили коллег с направлениями научных исследований ИПМЭиТ, грантовыми инициативами и публикациями.

Китайские коллеги предложили заключить рамочные соглашения о сотрудничестве и разработать дорожную карту сотрудничества с организациями академической и вузовской науки.

Политех стал партнером Усиского научно-исследовательского института промышленных инноваций

Усиский научно-исследовательский институт промышленных инноваций — это новая организация, созданная правительством Уси в 2022 году. Уси — это один из крупнейших городов провинции Цзянсу, который занимает лидирующие позиции в Китае по показателям ВВП и инновационной активности. Институт работает по принципу кластера, объединяющего крупные, средние и малые предприятия в области высоких технологий и предоставляющего поддержку на различных этапах развития инноваций. Основная цель созданного института состоит в интеграции внутренних и партнёрских возможностей для формирования новых передовых отраслей — искусственный интеллект и метавселенная, полупроводники третьего поколения, хранение водорода и энергии и др. 19 июня первый проректор Политехнического университета Виталий Сергеев и президент Усиского научно-исследовательского института промышленных инноваций (WIIRI) Ху Идун подписали меморандум.

Первое знакомство политехников с WIIRI состоялось в рамках научно-технологического тура по региону дельты реки Янцзы, который был организован стратегическим партнером университета — Цзянсуским исследовательским институтом индустриальных технологий (JITRI), обеспечивающим поддержку инновационного развития промышленности и высокотехнологичного бизнеса всей провинции Цзянсу.

В WIIRI открыта серия программ финансовой и инфраструктурной поддержки не только китайских, но и зарубежных инновационных решений, имеющих перспективы промышленного применения. В этом контексте институт проявляет большой интерес к сотрудничеству с российскими университетами и научными организациями.

Президент Усиского института Ху Идун в своем приветственном слове отметил, что сотрудничество Китая и России в высокотехнологичных областях является ключом к созданию прорывных инноваций, способных обеспечить потребности современных индустрии, экономики и общества.

«Мы знаем, что Политехнический университет является одним из сильнейших в России и рады сегодня сделать важнейший шаг к развитию нашей кооперации в рамках подписания партнёрского соглашения», — подчеркнул господин Ху.

Первый проректор СПбПУ Виталий Сергеев поблагодарил китайского коллегу за высокую оценку университета и выразил заинтересованность в налаживании рабочих взаимодействий между институтами СПбПУ и организациями, объединенными экосистемой WIIRI.

«Провинция Цзянсу для нас является очень важным регионом. При поддержке Цзянсуского исследовательского института индустриальных технологий (JITRI), на территории которого находится офис Политеха в Нанкине, нам удалось выстроить сотрудничество со многими компаниями и университетами провинции, — отметил Виталий Сергеев. — Город Уси и WIIRI, в частности, обладают впечатляющими возможностями для развития инноваций высочайшего мирового уровня, в разработке которых готов принять участие наш университет совместно с китайскими партнерами».

Проректор также познакомил коллег с исследовательским потенциалом профильных для WIIRI институтов Политеха, среди которых Институт энергетики, Институт электроники и телекоммуникаций, Институт компьютерных наук и кибербезопасности. Помимо руководства WIIRI в состав делегации вошли топ-менеджеры нескольких компаний-участников кластера, которые специализируются на передовых технологиях турбиностроения и оборудовании рентгеновского контроля.

После подписания соглашения китайские коллеги посетили лаборатории и центры Технополиса Политех, работа которых связана с профильными для WIIRI исследовательскими направлениями. Учитывая масштабы обеих организаций, стороны договорились более подробно обсудить отдельные темы сотрудничества в рамках онлайн-конференций и отобрать первые пилотные проекты, для внедрения на китайском рынке через систему WIIRI. Координатором этой детальности со стороны СПбПУ выступит отдел международных научных и внешнеэкономических связей.

