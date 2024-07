В автопутешествие с порталом потребителя: что нужно знать, планируя поездку за рулем

Source: MIL-OSI Russian Language News

Столичный портал потребителя поможет спланировать путешествие за рулем и избежать неприятных ситуаций в поездке. В Департаменте информационных технологий Москвы рассказали, как на основе рекомендаций экспертов выбрать автосервис или техцентр для подготовки транспортного средства и его ремонта в пути. Пользователи также могут узнать о том, как защитить права потребителя при пользовании услугами платных стоянок или сервисами каршеринга.

«Летом жители столицы чаще отправляются за город или в путешествие за рулем. Поэтому вопросы, связанные с техническим обслуживанием транспортных средств, автостоянками и каршерингом, становятся особенно актуальными. На портале потребителя размещено более 10 информационных материалов, которые подскажут автолюбителям, на что следует обратить внимание, чтобы избежать неприятностей, связанных с некачественным сервисом. Для удобства пользователей все материалы объединены в тематический раздел “Транспорт”. Найти на портале подходящие статьи, ссылки на нормативные документы и шаблоны претензий также можно, введя соответствующий запрос в строку поиска», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Подготовка автомобиля, качественное и оперативное устранение неполадок в пути — важные составляющие удачной поездки. Для проведения технического обслуживания и ремонта транспортных средств их владельцы обращаются к услугам автотехцентров или автосервисов. Что необходимо знать потребителю, чтобы избежать возможных проблем, а также на какие моменты следует обратить особое внимание при выборе услуг и заключении договора о техническом обслуживании и ремонте авто, расскажет тематическая статья. На этапе выбора автосервиса или техцентра советы экспертов помогут разобраться в особенностях технического обслуживания и ремонта транспорта в них.

Защитить права потребителей в случае ненадлежащего оказания услуг поможет еще один материал портала. Здесь потребитель получит пошаговую инструкцию для защиты своих прав и узнает, что должно быть указано в договоре, как предъявить претензию исполнителю, что делать при выявлении недостатков оказанных услуг и как обратиться в суд.

Каждый, оставляя машину на стоянке, рассчитывает на ее сохранность. Из этой статьи портала можно узнать, какие гарантии должны предоставить потребителю, как избежать потенциальных проблем и что делать, если машина, припаркованная на платной стоянке, была повреждена или разукомплектована.

Тем, кто пользуется каршерингом, рекомендуют еще один материал. Как правило, заключая договор, потребители дают свое согласие на безакцептное (то есть без прямого распоряжения) списание денежных средств организациями, предоставляющими услуги каршеринга. Это может привести к неправомерным транзакциям. В статье эксперты подскажут, что делать в такой ситуации и как избежать несанкционированных списаний.

Портал потребителя создан в 2022 году Правительством Москвы и столичным Управлением Роспотребнадзора. Материалы, написанные простым и понятным языком, помогают разбираться в самых разных спорных ситуациях. Помимо практических рекомендаций, в них содержатся наименования нормативных актов, на которые можно опираться при общении с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями при необходимости защиты прав потребителя. Для регистрации на портале достаточно иметь упрощенную учетную запись на mos.ru.

Кроме того, проконсультироваться по вопросам защиты прав потребителя можно по телефону круглосуточной горячей линии Управления Роспотребнадзора по Москве: +7 495 539-36-96.

Обучение горожан основам безопасного поведения в интернете и противодействия мошенничеству соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта Москвы «Информационная безопасность». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать на специальной странице.

