Более шести гектаров земли приобрели москвичи для строительства частных домов с начала года

За первые шесть месяцев этого года москвичи приобрели у города 6,64 гектара земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Они смогут построить частные дома площадью от 140 до 854 квадратных метров.

«Земля для индивидуального жилищного строительства пользуется у горожан высоким спросом. Это позволяет им жить в собственном доме и при этом пользоваться развитой инфраструктурой мегаполиса. С начала года москвичи приобрели 53 участка общей площадью 6,64 гектара. Покупатели смогут построить на них жилые дома общей площадью почти 27 тысяч квадратных метров», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Регулярно обновляемый перечень земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, можно найти на портале mos.ru.

Выбрав там подходящий участок, следует обратиться с заявлением о покупке в столичный Департамент городского имущества. Затем ведомство опубликует извещение о предоставлении объекта для индивидуального жилищного строительства. При отсутствии других заявлений в течение 30 дней — оформят договор купли-продажи. Если на участок претендует несколько покупателей, проведут аукцион. Начальную цену лота установят в размере его кадастровой стоимости.

«В первом полугодии у города приобрели участки для индивидуального жилищного строительства в четырех городских округах. Больше всего их в ТиНАО — 46 общей площадью более шести гектаров, еще пять — в районе Косино-Ухтомский на востоке города, по одному — в Молжаниновском районе на севере столицы и в Зеленограде», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

На торгах по продаже земельных участков для ИЖС всегда высокая конкуренция. Количество претендентов на один лот может достигать 30 человек.

С 2023 года торги и оформление сделок по купле-продаже земельных участков для строительства частных домов проводят в электронном виде. Это упростило процедуру и сократило сроки оформления сделок. Все договоры по итогам торгов заключают в электронной форме через личный кабинет покупателя на инвестпортале.

Развитие электронных сервисов соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». Подробнее об этом и других нацпроектах, реализуемых в Москве, можно узнать на странице.

