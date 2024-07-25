Более шести гектаров земли приобрели москвичи для строительства частных домов с начала года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Government – Правительства Москвы –
За первые шесть месяцев этого года москвичи приобрели у города 6,64 гектара земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Они смогут построить частные дома площадью от 140 до 854 квадратных метров.
«Земля для индивидуального жилищного строительства пользуется у горожан высоким спросом. Это позволяет им жить в собственном доме и при этом пользоваться развитой инфраструктурой мегаполиса. С начала года москвичи приобрели 53 участка общей площадью 6,64 гектара. Покупатели смогут построить на них жилые дома общей площадью почти 27 тысяч квадратных метров», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
Регулярно обновляемый перечень земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, можно найти на портале mos.ru.
Выбрав там подходящий участок, следует обратиться с заявлением о покупке в столичный Департамент городского имущества. Затем ведомство опубликует извещение о предоставлении объекта для индивидуального жилищного строительства. При отсутствии других заявлений в течение 30 дней — оформят договор купли-продажи. Если на участок претендует несколько покупателей, проведут аукцион. Начальную цену лота установят в размере его кадастровой стоимости.
«В первом полугодии у города приобрели участки для индивидуального жилищного строительства в четырех городских округах. Больше всего их в ТиНАО — 46 общей площадью более шести гектаров, еще пять — в районе Косино-Ухтомский на востоке города, по одному — в Молжаниновском районе на севере столицы и в Зеленограде», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы
На торгах по продаже земельных участков для ИЖС всегда высокая конкуренция. Количество претендентов на один лот может достигать 30 человек.
С 2023 года торги и оформление сделок по купле-продаже земельных участков для строительства частных домов проводят в электронном виде. Это упростило процедуру и сократило сроки оформления сделок. Все договоры по итогам торгов заключают в электронной форме через личный кабинет покупателя на инвестпортале.
Развитие электронных сервисов соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». Подробнее об этом и других нацпроектах, реализуемых в Москве, можно узнать на странице.
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https://www.mos.ru/news/item/141671073/