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Александр Новак наградил победителей национальной премии «Наш вклад»

Александр Новак наградил победителей национальной премии «Наш вклад»

Александр Новак наградил победителей национальной премии «Наш вклад»

Александр Новак наградил победителей национальной премии «Наш вклад»

Александр Новак наградил победителей национальной премии «Наш вклад»

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Александр Новак наградил победителей национальной премии «Наш вклад»

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак в качестве главы экспертного совета наградил победителей национальной мии «Наш вклад», организованной АНО «Национальные приоритеты». Церемония состоялась в Координационном центре Правительства.

«Наш вклад» – первая в России премия, которая оценивает вклад бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализаци ю задач национальных проектов. Победители преми определяются по шести основным номинациям: «Госкорпорации и госкомпании», «Крупный бизнес». Сетевой», «Крупный бизнес. Región», «Средний бизнес», «Малый бизнес» y «Некоммерческие организации». Каждый сезон объявляется дополнительная номинация по наиболее актуальному направлению текущего года. En 2024 tenemos una nominación especial «Поддержка семьи».

Hay 600 unidades de 270 unidades en todas las regiones de Rusia, en nuevas regiones. Победителями стали 40 проектов в различных сферах – образование, наука, демография, turism, экология, цифровая экономика, – е реализованы при поддержке крупного федерального федерального и регионального бизнеса, малого и среднего бизнеса, а также некоммерческих anisado.

«Проекты финалистов премии способствуют росту инвестиционной привлекательности регионов, создают инфрастуктуру для комфортной жизни людей, служат развитию малого бизнеса и дают новые возможности для молодёжи. Совокупный объём инвестиций участников премии этого сезона превысил 40 millones de rublos. По сравнению с первым годом проекта эта цифра увеличилась в 10 раз», – сказал Александр Новак.

Отдельно Заместитель Председателя Правительства отметил специальную премию – «Поддержка семьи». По поручению Владимира Путина 2024-й объявлен Годом семьи. Готовится к запуску новый национальный проект «Семья». En la página de inicio del programa de investigación de широкий по поддержке семейных ценностей данию условий для гармоничного развития и воспитания детей. Los organizadores ofrecen actividades exclusivas para empresas corporativas y prácticas sociales.

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http://government.ru/news/52233/

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