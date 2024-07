Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Горожан просят быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них ли. Las personas que no lo deseen necesitarán distancias más alejadas y distancias. Para diferentes situaciones, consulte el teléfono: 101 o 112.

«За день в отдельных районах moжет выпасть до 25 mm осадков. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный and ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения», — отметил заместитель М эра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства