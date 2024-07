24.07.2024 Wzmacniamy współpracę Strategiczną Polski i Wielkiej Brytanii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wzmacniamy współpracę strategiczną Polski i Wielkiej Brytanii24.07.2024

– Dziękuję za bardzo dobre spotkanie, za bardzo dobre relacje polsko-brytyjskie. To jest dla nas wyraz niezwykłego zaufania, przyjaźni i współpracy. Dzisiaj pan minister był rano w Paryżu, w południe w Berlinie, a na finał jest w Warszawie. To pokazuje jak ważnym partnerem dla Wielkiej Brytanii jest Polska. To pokazuje, jak ważne jest bezpieczeństwo i nasza współpraca. Nasza przyjaźń nigdy nie była tak silna jak w tym momencie. Dziękuję za takie podejście do współpracy polsko-brytyjskiej. Nowy rząd, który wyłonił się po wyborach w Wielkiej Brytanii jednoznacznie określił swoje priorytety – powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z sekretarzem obrony Wielkiej Brytanii.

24 lipca w Warszawie odbyło się spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera – ministra obrony narodowej z sekretarzem obrony Wielkiej Brytanii Johnem Healeyem.

Rozmowy szefów resortów obrony dotyczyły między innymi sytuacji bezpieczeństwa w Europie po dwóch latach od napaści rosyjskiej na Ukrainę, efektów niedawnego szczytu NATO w Waszyngtonie, a także projektów realizowanych w ramach współpracy bilateralnej.

– Mamy to samo podejście do bezpieczeństwa w Europie i na świecie. Razem podejmowaliśmy decyzje na ostatnim szczycie NATO w Waszyngtonie. Jesteśmy zdeterminowani do wzmacniania swoich zdolności i wzmacniania swoich sił zbrojnych. Polska i Wielka Brytania są zjednoczone we współdziałaniu na rzecz wolności, pokoju i demokracji. To są nasze podstawowe wartości, którym jesteśmy wierni

– zaznaczył po spotkaniu wicepremier.

Wicepremier poinformował, że do Polski zostanie wysłanie grupa brytyjskich wojsk inżynieryjnych, która przeprowadzi rekonesans dotyczący możliwości wsparcia w budowie Tarczy Wschód.

– Rozmawialiśmy dziś o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i o atakach na polskich żołnierzy. Przedstawiłem filmy z tych ataków. Bardzo dziękuję za wsparcie i na szczycie NATO i dziś w Polsce w temacie granicy wschodniej flanki NATO, granicy świata zachodniego, jako wspólnej odpowiedzialności państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. To ma swój wymierny efekt. Już niedługo do Polski zostanie wysłana grupa brytyjskich wojsk inżynieryjnych, która będzie podejmować decyzje o wsparciu Polski w budowie Tarczy Wschód. Grupa rozpoznawcza przeprowadzi rekonesans i będzie kontynuować swoją misję. (…) Kolejny efekt naszej rozmowy to deklaracja o wysłaniu 4-6 Eurofigterów do misji Air Policing, patrolowania polskiej przestrzeni powietrznej w przyszłym roku. W Polsce jest także system Sky Sabre, który chroni lotnisko w Jasionce. Dziękuję za utrzymanie tego sytemu do końca roku w Polsce

– zaznaczył wicepremier.>>> GALERIA – Spotkanie wicepremiera-ministra obrony narodowej z sekretarzem obrony Wielkiej Brytanii ***Polsce stacjonuje komponent brytyjski realizujący zadania w ramach wielonarodowej batalionowej grupy bojowej (FLF) w Bemowie Piskim, która jest ważnym elementem wschodniej flanki OTAN. Na terenie naszego kraju rozlokowany jest również brytyjski system przeciwlotniczy Sky Sabre w celu wzmocnienia sojuszniczej obrony powietrznej.

Wielka Brytania jest także Strategicznym partnersem Polski w wykorzystaniu technologii obronnych i w zakresie modernizacji SZ RP m.in. w realizacji programów NAREW i MIECZNIK.

