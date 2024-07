24.07.2024 Konkurs im. Jerzego Giedroycia na najlepsze prace naukowe dotyczące relacji polsko-ukraińskich i ukraińsko-polskich został wznowiony

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Konkurs im. Jerzego Giedroycia na najlepsze prace naukowe dotyczące relacji polsko-ukraińskich i ukraińsko-polskich został wznowiony24.07.2024

Po pięcioletniej przerwie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wznawia Konkurs im. Jerzego Giedroycia na najlepsze prace naukowe poświęcone stosunkom polsko-ukraińskim i ukraińsko-polskim. Inicjatywa realizowana jest przez Instytut Polski w Kijowie we współpracy ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ambasadą RP w Kijowie.

Konkurs został zapoczątkowany w 2006 roku w 100. rocznicę urodzin Jerzego Giedroycia, jednej z najwybitniejszych postaci polskiej kultury, publicysty, twórcy i redaktora wydawanego w Paryżu czasopisma „Kultura”. Przedsięwzięcie skierowane jest do młodych naukowców z Ukrainy.

– Wierzę, że konkurs przyczyni się do budowania zrozumienia i przyjaźni polsko-ukraińskiej oraz umacniania pozycji naszych państw w Europie – wartości tak ważnych dla jego patrona – powiedział Ministro Radosław Sikorski, który objął go honorowym m.

W celu zgłoszenia należy przesłać:

pracę licencjacką, magisterską lub doktorską poświęconą polskiej historii, współczesności Polski lub stosunkom polsko-ukraińskim i ukraińsko-polskim, powstałą w latach 2022-2024,

krótkie streszczenie,

swój życiorys.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 2 września 2024 roku.

W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

dla prac doktorskich: I nagroda – 2 000,00 euros, II nagroda – 1 500,00 euros, III nagroda – 1 000,00 euros,

dla prac magisterskich: I nagroda – 1 500,00 euros, II nagroda – 1 000,00 euros, III nagroda – 700,00 euros,

dla prac licencjackich: I nagroda – 1 000,00 euros, II nagroda – 700,00 euros, III nagroda – 500,00 euros.

Dla laureatów i finalistów zaplanowane są także warsztaty w Centrum Wymiany Młodzieży Akademickiej Ukraina-Polska w Mikuliczynie.

Laureatów wyłoni komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. Dr. Olgi Hnatiuk (Uniwersytet Warszawski i Akademia Kijowsko-Mohylańska). Wręczenie nagród planowane jest w okolicach 2 grudnia – w rocznicę uznania przez Polskę niepodległości Ukrainy.

Więcej informacji na stronie Instytutu Polskiego w Kijowie (wersja polska i ukraińska):

oraz stronie Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego:

