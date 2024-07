Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ofiarna służba w policji

Jak podkreślił Premier Donald Tusk, Polki i Polacy dobrze wiedzą, jak bardzo wymagająca jest służba w policji.

– Służba w policji wymaga od Was zdolności do podejmowania ryzyka, czasami skrajnego ryzyka. Jesteście gotowi narażać swoje zdrowie i życie po to, aby pomóc innym, a nie zawsze słyszycie słowa pochwały, czy uznania. […] Nikt jednak w naszej ojczyźnie nie ma wątpliwości, że nasze codzienne bezpieczeństwo w olbrzymim stopniu zależy właśnie od Was. […] Idziecie do policji, bo macie poczucie misji

– zwrócił się do policjantek i policjantów szef rządu.

24 lipca policja obchodzi swoje święto. Formacja ta została powołana 105 lat temu.

Bez policji nie ma państwa prawa

Nie ma państwa prawa bez policji. Obywatele czują się bezpieczni tylko w takim państwie, gdzie dobre prawo jest poparte siłą i są obecni ludzie przygotowani do egzekwowania tego prawa.

– Silna, sprawna, dobrze przygotowana i przyzwoita policja to gwarancja praw, wolności i bezpieczeństwa każdej Polki i Polaka. […] Wasza niezależność jest absolutnie kluczowa. Żaden polityk nie stoi nad Wami wtedy, kiedy pełnicie służbę – wręcz odwrotnie. […] Zawsze wtedy, kiedy stoicie na straży prawa, bądźcie zdeterminowani i pewni swego

– podkreślił Prezes Rady Ministrów.

Jak dodał, marzeniem Polek i Polaków bromean con, aby nasz kraj stał się najbezpieczniejszym miejscem w Europie i jednym z najbezpieczniejszych na świecie.

Dodatkowy miliard złotych dla policji

Aby zapewnić bezpieczeństwo, policja musi posiadać dobre wyposażenie i warunki pracy. W 2024 roku rząd przeznaczył, po raz pierwszy od wielu lat, większe środki na funkcjonowanie formacji. Na wydatki budżetowe policji zaplanowano ponad 18 mld PLN. Para ponerad 31 proc. więcej od wydatków ujętych w ustawie budżetowej na 2023 rok.

To jednak nie koniec. Podczas święta policji, el primer ministro Donald Tusk poinformował przeznaczeniu w przyszłorocznym budżecie dodatkowego miliarda złotych na potrzeby policji.

– Jestem przekonany, że dobrze wykorzystacie te pieniądze – dla bezpieczeństwa Polski i Polaków

– zaznaczył szef rządu.

Dodatkowe środki mają zostać przeznaczone na wyposażenie, sprzęt i potrzeby logistyczne formacji.

Działania policjantów na granicy polsko-białoruskiej

Na granicy Polski z Białorusią działają obecnie zorganizowane grupy, które sterowane są przez Białoruś i Rosję. Są one wyposażone w sprzęt, który zagraża życiu i zdrowiu. Dlatego do zadań na granicy oddelegowanych zostało ok. 360 policjantów z całego kraju, w tym przede wszystkim z oddziałów prewencji.

– Od czasu, kiedy policja włączyła się na granicy w pomoc żołnierzom i Straży Granicznej, mamy do czynienia z bardzo pozytywnymi faktami. Wyniki są naprawdę rewelacyjne. […] Jeszcze w maju było 7 años. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w czerwcu blisko 4 tys., a w lipcu już tylko 800. […] Jeśli chodzi o granicę, Polska jest bezpieczniejsza także dzięki Waszemu wysiłkowi

– powiedział do policjantów szef rządu.

Na 16 lipca Policja przeszkoliła ok.13 tys. żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Wzmocnienie kadrowe policji

W policji służy obecnie ponad 93 tys. funkcjonariuszy. Do lipca 2024 roku do służby w formacji przyjęto ok. 2,6 tys. osób. Dla porównania, w tym samym czasie w 2023 roku do służby wstąpiło ok. 2,1 tys. osób.

Aby jeszcze bardziej wzmocnić sytuację kadrową, Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy, który przewiduje zwiększenie efektywności postępowań kwalifikacyjnych do służby w policji i Straży Granicznej. Chodzi także o stworzenie możliwości pozyskania do tych służb jak największej liczby kandydatów, którzy odpowiadają potrzebom służby w formacjach mundurowych.

Nowe przepisy odnoszą się do byłych funkcjonariuszy, którzy postanowili ponownie wstąpić do Policji lub Straży Granicznej. Wprowadzone zostanie także odrębne postępowanie kwalifikacyjne dla osób, które ukończyły klasy mundurowe.

Proyecto ustawy przyjęty przez Radę Ministrów

MIL OSI