Финансовые новости: Страны БРИКС обсудили общие направления в развитии финансовой грамотности и финансовой доступности

Банк России провел семинар для центральных банков стран БРИКС, посвященный вопросам финансовой грамотности и финансовой доступности, на «полях» третьей встречи заместителей министров финансов и глав центральных банков стран БРИКС в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Регулятор предложил развивать сотрудничество в этих сферах, которое будет включать общую координацию и методологическую поддержку мероприятий и программ, развитие инструментов мониторинга уровня финансовой грамотности, а также повышение социальной ответственности бизнеса. Первым шагом может стать подготовка совместного консультативного доклада. Банк России представил аналитический доклад «Опыт стран БРИКС+ в области развития финансовой грамотности». В документе изложены наиболее значимые проблемы, а также механизмы и ключевые инициативы по продвижению финансовой грамотности для разных целевых аудиторий. Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута рассказал о деятельности регулятора по формированию инклюзивной среды получения финансовых услуг и отметил важную роль финансовой грамотности и финансовой доступности в развитии финансовых рынков стран — членов БРИКС. Доверие — ключевой фактор такого развития и роста благосостояния людей. «Доверие должно базироваться на понимании и качестве, поэтому так важно повышение уровня финансовой культуры и грамотности, а также качества работы финансовых институтов», — отметил Михаил Мамута. В семинаре приняли участие представители центральных банков и финансовых министерств стран БРИКС, МВФ, Всемирного банка и участники российского финансового рынка. Фото на превью: Muhammad Alimaki / Shutterstock / Fotodom

