Финансовые новости: Граждан защитят по-новому от мошеннических переводов

С 25 июля 2024 года вступает в силу закон, по которому банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. В противном случае кредитной организации придется вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней.

Перевод будет приостанавливаться даже в том случае, когда клиент настаивает на нем или пытается совершить его повторно во время двухдневного периода охлаждения. При этом банк сообщит человеку (способ уведомления предусмотрен договором), что операция не прошла, укажет причину, срок приостановки. Но если спустя два дня клиент все-таки решит сделать перевод на этот же подозрительный счет, то банк обязан незамедлительно исполнить такое поручение и финансовую ответственность за это нести не будет.

Банки также должны приостанавливать переводы по новым признакам мошеннических операций. В этом случае надо предупредить клиента, что платеж может быть предназначен злоумышленникам. Но если человек подтверждает перевод, то банк исполнит его при отсутствии сведений о получателе денег в базе данных Банка России.

Кроме того, теперь банки обязаны отключать доступ к дистанционному обслуживанию клиентам, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег. Их платежные инструменты будут блокироваться, если при информационном обмене от правоохранительных органов поступили сведения об участии человека в мошеннической схеме.

Новые меры повысят защиту людей от действий злоумышленников. Банк России будет вести мониторинг того, как финансовые организации исполняют нормы закона.

Подробнее о нововведениях читайте в разделе «Вопросы и ответы» на сайте Банка России.

Фото на превью: Thapana_Studio / Shutterstock / Fotodom

