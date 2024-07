Трюки и акробатические номера: москвичей приглашают на фестиваль, посвященный гидрофлаю

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 26 по 28 июля в Измайловском парке пройдет фестиваль, посвященный одному из самых зрелищных видов спорта — гидрофлаю. Увидеть различные трюки и акробатические номера можно будет на Круглом пруду. Мероприятие организовано Департаментом спорта Москвы.

Гидрофлай-фест уже третий год подряд собирает спортсменов со всего мира. В 2024-м свое мастерство продемонстрирует рекордное количество участников — более 100 человек, включая трех чемпионов России. Они будут соревноваться в таких дисциплинах, как гидрофлай, ховерборд, аквабайк-фристайл, джет-пак и джет-серф.

Для гостей также подготовили насыщенную развлекательную программу. Их ждет спортивно-театрализованное представление «Сказка о царе Салтане», посвященное 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, вечернее гидрофлай-шоу и концерт группы «Комната культуры».

26 и 27 июля с 11:00 до 19:00 пройдут соревнования, полеты и заезды. 28 июля запланированы следующие мероприятия:

— 11:00 — свободные полеты;

— 15:00 — финал соревнований;

— 16:30 — церемония награждения;

— 17:00 — спортивно-театрализованное представление «Сказка о царе Салтане»;

— 18:30 — выступление кавер-группы;

— 19: 10 — показательные выступления спортсменов;

— 20:30 — выступление группы «Комната культуры»;

— 22:00 — вечернее гидрофлай-шоу.

https://www.mos.ru/news/item/141587073/

