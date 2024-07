Студенты столичного колледжа стали призерами проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2024»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студенты Московского колледжа бизнес-технологий заняли призовые места на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2024», прошедшем на Сахалине. Молодые люди, которые учатся по направлению «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», получили две медали.

В компетенции «Точность приземления (класс дронов 75 миллиметров)» третье место занял студент второго курса Павел Матвеев, а в дисциплине «Ремонт беспилотных летательных аппаратов» бронзу забрал первокурсник Владислав Молчанов. Они обошли более двух тысяч участников из 78 регионов России. Всего от колледжа за победу в 20 компетенциях боролись пять студентов.

«От всей души поздравляю призеров с успешным завершением соревнований и получением заслуженных наград. Ребята показали высокий уровень мастерства и целеустремленности. Команда упорно готовилась к соревнованиям и практиковалась в высокотехнологичных лабораториях своего колледжа с современным оборудованием для управления беспилотными летательными аппаратами. Мы гордимся нашими талантливыми студентами и их наставниками, которые вместе достигли достойных результатов», — отметила Ирина Швец, заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы.

На соревнованиях студентов сопровождали преподаватель Сергей Казаков и мастер производственного обучения кафедры «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» Ксения Головкина.

«Буквально за день до начала “Архипелага” мы узнали, что там будут соревнования по дисциплине “Ремонт беспилотных летательных аппаратов”, и решили предложить поучаствовать нашему талантливому первокурснику Владиславу Молчанову. На протяжении всего учебного года он собирал и разбирал дроны, постоянно тренировался после занятий. В итоге получил бронзовую медаль. Это отличный результат для дебюта в таком конкурсе!» — рассказала Ксения Головкина.

До поездки студенты осваивали отечественный симулятор «Аэросим», собирали беспилотные летательные аппараты и запускали их на современном соревновательном полигоне. Такие тренировочные площадки в этом году открылись в шести столичных колледжах. Учебные заведения также получили более 200 квадрокоптеров различных модификаций и около 200 комплектов, с помощью которых можно упражняться в сборке летательных аппаратов. Например, Павел Матвеев начал управлять маленькими дронами в январе, а уже через полгода на интенсиве он применил свои навыки на практике.

«Мне нужно было пролететь маленькую трассу на скорость и приземлиться ровно в точку посадки. Чем ближе к центру оказываешься, тем больше получаешь баллов. Я смог занять третье призовое место, потому что в колледже много тренировался: проходил разные трассы и оттачивал посадку беспилотника со своим наставником. Я доволен участием. Считаю, что бронзовая медаль — хороший результат, и хочу дальше совершенствоваться в управлении дронами», — поделился впечатлениями Павел Матвеев.

Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2024» ежегодно становится одним из главных событий в стране, на которых представляют инновации в сфере беспилотных летательных аппаратов, биотехнологий и креативной экономики.

В столичных колледжах продолжается приемная кампания. Заявления на поступление принимают до 15 августа на портале mos.ru. В этом году абитуриенты могут выбрать одновременно пять колледжей и три образовательные программы в каждом из них.

Подробная информация о востребованных профессиях и специальностях, которым обучают в столичных колледжах, представлена на портале «Школа. Москва» в разделе «Атлас профессий». Полезный контент о среднем профессиональном образовании публикуется в телеграм-канале «Колледжи Москвы».

