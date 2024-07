Столичные предприятия каждый день производят более 35 тысяч предметов одежды

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Текстильная промышленность — одна из самых быстрорастущих отраслей экономики столицы. После ухода иностранных брендов московские предприятия начали активно расширяться, что привело к увеличению объемов производства. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Сегодня в столице работает свыше 340 производств легкой промышленности, 135 из них выпускают одежду. Четыре тысячи человек на этих предприятиях делают костюмы, пиджаки, куртки, плащи, шорты, комбинезоны, платья, футболки и другие предметы гардероба. В сумме каждый день — более 35 тысяч изделий. Город активно поддерживает производства, предоставляя антикризисные инструменты для развития», — рассказал Анатолий Гарбузов.

Ежедневно в столице производят 2,3 тысячи футболок, 3,8 тысячи спортивных костюмов, 1,2 тысячи трикотажных джемперов и кардиганов, около 28,3 тысячи наименований спецодежды, а также примерно 35 мужских курток, 140 шорт и бриджей и 2,6 тысячи женских рубашек.

За первые пять месяцев 2024 года в натуральном выражении производство женской одежды из кожи в столице выросло на 46,8 процента. Выпуск жакетов и блейзеров для женщин или девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, увеличился на 21,5 процента.

Москва предоставляет промышленникам более 20 системных мер поддержки. Среди них — финансовые и нефинансовые механизмы.

В частности, это экспортная поддержка столичного центра «Моспром», который помогает московским компаниям находить новые рынки сбыта и налаживать контакты с потенциальными иностранными партнерами. Только за три месяца этого года его помощью воспользовались более 50 предприятий.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет субсидии и льготные займы. В прошлом году такую помощь от города получили девять компаний на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей. Выделенные деньги позволят модернизировать оборудование, расширить экспортную деятельность, внедрить новые высокотехнологичные решения и повысить качество продукции.

Резидентам особой экономической зоны «Технополис Москва» доступны преференции. Они не платят земельный, транспортный, имущественный налоги, а налог на прибыль для них составляет два процента.

Столичная обрабатывающая промышленность нарастила объемы производства почти на 20 процентов

https://www.mos.ru/news/item/141619073/

