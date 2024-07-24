Собянин одобрил строительство делового и многофункционального комплексов в ЗАО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Одобрены планы строительства административно-делового и многофункционального комплексов на западе столицы, где создадут более 16 тысяч рабочих мест. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Общая площадь зданий составит около 130 тысяч квадратных метров. Их возведут в Можайском районе по адресам: Верейская улица, дома 29/42 и 29/32 в. Проект реализуют за счет частных инвестиций в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда.

Программа была утверждена Правительством Москвы в 2019 году. Ее цель — привлечь застройщиков жилья к активному возведению промышленных, деловых, социальных, культурных и других важных для города объектов. Инвесторы, создающие новые рабочие места, получают льготу по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.

Реализация программы стимулирует комплексную сбалансированную застройку новых районов, снижает дефицит рабочих мест в существующих кварталах и сокращает избыточную маятниковую миграцию.

За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 100 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше пяти миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости. Это промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено более 1,8 триллиона рублей, что позволит создать свыше 258 тысяч рабочих мест практически во всех отраслях экономики.

Подать заявку на получение специального статуса застройщики могут через инвестиционный портал Москвы.

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