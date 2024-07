Смотровые площадки и игровые комплексы: как благоустроят территорию парка «Москворецкий»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 40 процентов работ по реабилитации части территории природно-исторического парка «Москворецкий». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году реализуем проект по экологической реабилитации части территории природно-исторического парка “Москворецкий”, мероприятия проводим на набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста. Кроме того, приведем в порядок пространства набережных Большого и Малого Строгинских затонов, участок между улицей Твардовского и Туркменским проездом», — отметил Петр Бирюков.

Сейчас в местах проведения работ частично ограничен доступ к береговой линии и ряду объектов. Реабилитация не затрагивает заповедные участки, памятники природы и другие ценные озелененные территории. Здесь ремонтируют уже существующие детские и спортивные площадки, зоны отдыха.

Как изменится территория парка «Москворецкий»

На участке от МКАД до Строгинского моста, возле западного входа в парк, появится новая зона отдыха с качелями и лавочками с навесами. Рядом с поисково-спасательной станцией «Кировская» обустроят волейбольную площадку и воркаут-зону.

На набережной и территории Большого и Малого Строгинских затонов из нескольких маленьких сделают многофункциональные спортивные зоны с силовыми тренажерами. Детские площадки станут современными игровыми комплексами, интегрированными в природную среду.

Пляжи приведут в порядок. Специалисты сделают удобные подходы, подсыплют речной песок, установят шезлонги и раздевалки. Вдоль набережной Москвы-реки и на берегу Малого Строгинского затона обустроят смотровые площадки в виде небольших балкончиков. На табличках разместят информацию о флоре и фауне парка.

Вдоль берега большого полуострова на участке от МКАД до Строгинского моста (в местах перепада высот) пройдет экомаршрут со смотровыми площадками в самых живописных местах.

У входа в парк, который находится рядом с остановкой «Памятник героям войны», обновят зону у мемориальной стены. Неподалеку от Строгинского моста появится новый пешеходный переход. Он свяжет эту часть парка со Строгинской поймой.

Народные тропы облагородят, а существующие дорожки приведут в порядок. Систему освещения модернизируют. Специалисты установят фонари с направленным световым потоком. Это позволит минимизировать воздействие на животный мир парка.

