Свыше 870 тысяч квадратных метров жилья ввели в ТиНАО с начала года

Более 870 тысяч квадратных метров жилой недвижимости ввели в эксплуатацию в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) с начала года. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На территории ТиНАО застройщики предлагают весь спектр жилья, существующего на рынке. Это квартиры в многоэтажных комплексах любого класса, индивидуальное и малоэтажное жилищное строительство. С начала года ввели около 872 тысячи квадратных метров подобной недвижимости. Всего в 2024 году в ТиНАО планируется построить около 2,1 миллиона квадратных метров жилья», — рассказал Владимир Ефимов.

Преимуществами жилья в Троицком и Новомосковском административных округах стали низкая себестоимость, быстрые сроки строительства, развитая социальная инфраструктура и дорожно-транспортная сеть, а также благоприятная экологическая обстановка.

В многоэтажных новостройках квартиры базовой комплектации зачастую предлагают покупателям уже с кухонными гарнитурами и техникой. Благоустраиваются дворы с игровыми и спортивными площадками, зонами отдыха.

Фасады зданий выполняют из современных материалов, в частности керамического облицовочного кирпича. В холлах устанавливают камеры видеонаблюдения и энергоэффективное освещение, обустраивают места хранения спортивного инвентаря и детских колясок. На первых этажах размещают коммерческие предприятия: магазины, аптеки, фитнес-центры, детские кружки, салоны мебели и текстиля, кафе и другие. Это позволяет создать в районах рабочие места.

Кроме того, в округах возводят малоэтажное жилье. Здесь строят двух- и трехэтажные здания по монолитно-каркасной технологии.

ТиНАО лидируют среди округов столицы по количеству сданных объектов капитального строительства. По словам председателя Комитета государственного строительного надзора города Москвы Антона Слободчикова, с начала года ведомство выдало семь разрешений на ввод в эксплуатацию жилых объектов на 5944 квартиры. Пять новостроек сдали в Новомосковском административном округе, еще две — в Троицком.

«Наряду с жилой застройкой в ТиНАО возводят социальные объекты, развивается транспортная инфраструктура, создаются рабочие места. В составе жилых комплексов размещаются общеобразовательные школы, детские сады, детско-взрослые поликлиники, объекты спорта и рекреации», — добавил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Согласно поручению Сергея Собянина развитие социальной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений в городе. С момента присоединения в ТиНАО ввели в эксплуатацию более 140 объектов образования. К 2035 году в округах планируется построить около 320 детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения, а также примерно 100 культурно-досуговых учреждений.

