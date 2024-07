«Роснефть» поддерживает создание экотроп в Тюменской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Компания «Тюменнефтегаз» (входит в состав НК «Роснефть») начала обустройство экологического туристического маршрута вдоль озер Соленое и Долгое. Работы ведутся в рамках грантовой программы предприятия, направленной на поддержку экологических исследований, имеющих важное прикладное значение для Тюменской области.

Маршрут экологической тропы разработан научными сотрудниками Тюменского государственного университета и учитывает места обитания редких видов растений и животных, включенных в Красную книгу.

Протяженность маршрута составляет более 2 км, он пролегает через разнообразные ландшафты: степной луг, березовый и сосновый леса, а также берега пресного и соленого водоемов. В рекреационной зоне будут размещены информационные стенды о местной флоре и фауне. Кроме того, планируется установить искусственные гнездовья птиц и стенд с образцами древесины основных пород деревьев, растущих на территории уникального природного заповедника. Туристы смогут вблизи увидеть, как гнездятся птицы, понаблюдать за животными в естественной среде обитания и сделать неповторимые фотографии.

В рамках грантового проекта «Тюменнефтегаза» ученые Тюменского государственного университета с 2021 года проводят комплексные экологические и биологические исследования озера Соленое. В ходе работ установлено обитание в окрестностях озера свыше 450 видов животных, растений и грибов, часть из них относится к числу редких и нуждающихся в охране видов, включенных в Красные книги разного уровня.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Компания реализует комплексные программы по сохранению и восстановлению природных ресурсов, используя передовые технологические решения.

Справка: Озеро Солёное является природным памятником регионального значения. Исследования подтвердили, что вода и грязь водоема по составу схожи с аналогами знаменитого Мёртвого моря на Ближнем Востоке. По имеющимся на сегодняшний день данным, в районе озера произрастает около 65 видов растений и обитает 64 вида животных, которые включены в основные разделы Красной книги Тюменской области. Популярность озера возросла у туристов благодаря инициативе дочерних обществ «Роснефти». В 2021 году сотрудники предприятий «Роснефти» в Тюменской области – «РН-Уватнефтегаз», «Тюменнефтегаз» и научный центр «Роснефти» в Тюмени в рамках экологической акции благоустроили прибрежную территорию. Нефтяники установили стенды с информацией об уникальных характеристиках воды, целебных свойствах грязи и глины озера, для комфорта туристов и снижения антропогенной нагрузки установили санитарно-бытовые объекты (мусорные контейнеры и биотуалеты).

24 июля 2024 г.

