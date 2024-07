Проректор СПбГАСУ Ирина Луговская выступила на радио «Комсомольская правда»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Прослушать запись выступления И.Р. Луговской в проекте “Время новых” можно по ссылке.

Проректор СПбГАСУ по молодёжной политике Ирина Луговская приняла участие в специальном проекте «Время новых» радио «Комсомольская правда» и поделилась своими размышлениями о патриотическом воспитании молодого поколения, продвижении семейных ценностей и в целом о судьбе страны. Публикуем тезисы ее выступления

На Ваш взгляд, в каком направлении идёт наша страна и какой она будет через пять лет?

Я думаю, что наша страна идёт в направлении обновления, определенной перезагрузки – эмоциональной, интеллектуальной, политической. Полагаю, что через пять лет страна станет более самостоятельной и самодостаточной. Главное, чтобы у нас утвердились общечеловеческие ценности, понятные всем россиянам и принимаемые ими, независимо от их возраста и статуса. Это позволит нам всем смотреть и двигаться в одном направлении

Что нужно сделать для того, чтобы молодые люди перестали смотреть на заграницу, в частности, на западные страны?

На мой взгляд, в последние годы молодое поколение стало меньше смотреть на Запад и заграницу. Но, чтобы эту тенденцию приостановить или вовсе прекратить, нужно делать всё возможное для того, чтобы в нашей стране было лучше, чем там. Тема моей докторской диссертации связана с исследованиями в том числе систем образования зарубежных стран. В конце прошлого века я часто бывала во многих западных школах, университетах и была под впечатлением. Студенты жили в шикарных общежитиях с одноместными номерами, прачечными, кафе, тренажерными залами. Тогда в российских учебных заведениях этого не было. Сейчас такие удобства создаются и у нас, но, к сожалению, далеко не во всех российских университетах пока они есть. Чтобы молодые люди перестали засматриваться на такие зарубежные материальные блага, нужно предоставлять им их в своей стране. Сейчас многое меняется, многое уже сделано и многими вещами нас, в том числе наше молодое поколение, уже не удивить.

Какими должны быть культура и искусство для молодёжи?

В первую очередь, интересными для них, соответствующими их потребностям и пониманию. Приобщение к культуре и искусству должно включать познавательную составляющую, мотивационную, провоцировать эмоциональные переживания. Кроме того, культура и искусство должны быть доступны для молодежи. К примеру, Пушкинская карта – очень хорошая государственная поддержка, но зачастую выделенных по ней средств не хватает. Поэтому нужно и пропагандировать культуру и искусство, и на социально-экономическом уровне помогать молодёжи. Тогда они будут приобщаться.

Как решить демографические проблемы в России?

На мой взгляд, для решения демографической проблемы нужны системное продвижение семейных ценностей в молодежной среде и создание благоприятных условий для молодых семей. Молодежь должна быть уверена в завтрашнем дне, тогда она будет более активной в создании семьи.

Нужна ли России идеология?

Идеология нужна любому обществу. Я отношусь к поколению советского времени, когда идеологией была пропитана вся наша жизнь. Было много критики в адрес такой жизни. Но когда эту идеологию растеряли, поняли её важность и необходимость. Без неё нельзя. Должны быть ценности, нравственные идеалы, жизненные цели, ориентиры, связанные со служением людям, выбранному делу, Родине. Без этого человеку трудно жить во все времена. И будущие поколения без этого существовать не смогут.

Что такое патриотизм?

Это гражданская позиция, неравнодушие к тому, что происходит рядом в микро- и макромасштабе. Это безусловная любовь к своей семье и к Родине. Студентам я всегда напоминаю, что Родину, как и родителей, не выбирают. Это святое. Патриотизм – это служение выбранному делу, людям, семье, в которой ты родился и которую ты создал. И отношение к делу: нужно жить и трудиться честно.

В чем сила и слабость России?

Наша сила в нашей истории, которая формирует чувство гордости. Сила в нашей многогранной культуре. Сила в людях, которые свершают нашу историю и культуру.

Но наша страна большая, и претворять в жизнь серьезные масштабные идеи, когда планы постоянно меняются, сложно. Огромная страна – это огромный корабль, и постоянно его разворачивать из стороны в сторону нельзя. Это не маленькая лодочка, способная быстро маневрировать. К сожалению, не всегда у нас принимаются до конца взвешенные решения. Да, потом мы от них отказываемся, признаём свои ошибки, двигаемся дальше. На мой взгляд, по большому счету здесь есть определенная недоработка, пробуксовка, проблема. Я изучала подходы к формированию гордости за свою культуру, страну в североевропейских странах, в которых провела довольно много времени, занимаясь научной работой. Как-то в норвежской школе я присутствовала на уроке в начальной школе. Цель урока – формирование гордости за свою страну. Ученики раскрыли яркие брошюры формата А4, в которых максимум семь страниц. Среди известных композиторов – Григ, среди путешественников – Нансен и Амундсен. Это три страницы. Далее речь шла о сырном ноже, который изобрели норвежцы, но шведы этот факт оспаривают. Говорили о канцелярской скрепке, по авторству изобретения которой тоже идут споры. Практически это всё, чем можно гордиться за страну. И на основе таких скудных фактов усердно формируют у детей патриотизм.

А сколько у нас композиторов, путешественников, писателей и поэтов? Конечно, их наследие изучается, но в основном на уровне предметной, знаниевой компоненты. Многое из того, что мы имеем, не используем именно в воспитательных целях, в контексте формирования нравственных общечеловеческих ценностей.

