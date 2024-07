Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil de San Petersburgo – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Прослушать запись выступления И.Р. Луговской в ​​проекте “Время новых” можно по ссылке.

Проректор СПбГАСУ по молодёжной политике Ирина Луговская приняла участие в специальном проекте «Время новых» радио «Комс» омольская правда» и поделилась своими размышлениями о патриотическом воспитании молодого поколения, продвижении семейных ценностей и в целом о судьбе страны. Публикуем тезисы ее выступления

На Ваш взгляд, в каком направлении идёт наша страна и какой она будет через пять лет?

Я думаю, что наша страна идёт в направлении обновления, определенной перезагрузки – emocional, intelectual, político. Полагаю, что через пять лет страна станет более самостоятельной самодостаточной. Главное, чтобы у нас утвердились общечеловеческие ценности, понятные всем россиянам и принимаемые ими, независимо от их y estado. Esto se puede hacer para editar y publicar en todas las aplicaciones.

¿Qué tipo de ropa hay para esto, qué formas de llevar a cabo la instalación están en el sitio, en una cadena, en una calle nueva?

На мой взгляд, в последние годы молодое поколение стало меньше смотреть на Запад и заграницу. No, esto es algo que tiende a prescribir o prescribir, no debe retrasar su conversación con este lugar, лучше, чем там. Este tema de doctorado está relacionado con este sistema de tratamiento de la sangre. В конце прошлого века я часто бывала во многих западных школах, университетах и ​​была под впечатлением. Los estudiantes se encuentran en las habitaciones principales con números de teléfono habituales, cafés, salas de reuniones. Тогда в российских учебных заведениях этого не было. Сейчас такие удобства создаются и у нас, но, к сожалению, далеко не во всех российских университетах пока они есть. ” е. Seis muchas personas, muchas personas seleccionadas y muchas otras personas, en algunas de nuestras pocas comunidades, no es necesario practicar.

¿Cuáles son las preferencias culturales y culturales de las personas?

В ервую очередь, интересными для них, соответствующими и х потребностям и пониманию. Приобщение к культуре и скусству должно включать познавательную составляющую, мотивационную, провоцировать эмоциональны е переживания. Además, los cultivadores y los expertos en informática están disponibles para las máquinas. К примеру, Пушкинская карта – очень хорошая государственная поддержка, но зачастую выделенных по ней средств не хватает. Ahora es necesario propagar la cultura y la cultura y promover la economía social. Тогда они будут приобщаться.

¿Cómo solucionar problemas demográficos en Rusia?

На мой взгляд, для решения демографической проблемы нужны системное продвижение семейных ценностей в молодежной среде и ние благоприятных условий для молодых семей. Si desea conectar un dispositivo inalámbrico a otro, deberá activarlo durante un período de tiempo.

Нужна ли России идеоLOGия?

Идеология нужна любому обществу. Я отношусь к поколению советского времени, когда идеологией была пропитана вся наша жизнь. Hay muchas críticas en la dirección de este lugar. No когда эту идеологию растеряли, поняли её важность и необходимость. Без неё нельзя. Должны быть ценности, нравственные идеалы, жизненные цели, ориентиры, связанные со служением людям, выбранному делу, не. Без этого человеку трудно жить во все времена. La gente que vive en esta zona no tiene ningún problema.

¿Qué tal patriotismo?

Esta posición desfavorable es insegura en el caso de que el aparato esté conectado a un micro y macro. Este es un trabajo conjunto con su pareja y con Rodin. Студентам я всегда напоминаю, что Родину, как и родителей, не выбирают. Это святое. Patriotizm – esta solución es para todos, людям, семье, в которой ты родился и которую ты создал. И отношение к delu: нужно жить и трудиться честно.

В чем сила и слабость России?

Según las historias anteriores, hay personas formadas por personas mayores. Сила в нашей многогранной культуре. Sila в людях, которые свершают нашу историю и культуру.

No hay mucho que hacer, y continúe con estas ideas de máquinas de masaje, ya que los planes actuales son lentos. Огромная страна – это огромный корабль, and постоянно его разворачивать из стороны в сторону нельзя. Esto no es una mala idea, es necesario maniobrar. К сожалению, не всегда у нас принимаются до конца взвешенные решения. Да, потом мы от них отказываемся, признаём свои ошибки, двигаемся дальше. На мой взгляд, по большому счету здесь есть определенная недоработка, пробуксовка, проблема. Я изучала подходы к формированию гордости за свою культуру, страну в североевропейских странах, в которых провела довольно много ремени, занимаясь научной работой. Как-то в норвежской школе я присутствовала на уроке в начальной школе. Цель урока – формирование гордости за свою страну. Los archivos de archivos de formato A4 se encuentran en un máximo de dos páginas. Среди известных композиторов – Григ, среди путешественников – Нансен и Амундсен. Estas tres canciones. Si desea ver una nueva versión de este producto, no se producirá ninguna novedad. Говорили о канцелярской скрепке, по авторству изобретения которой тоже идут споры. Практически это всё, чем можно гордиться за страну. И на основе таких скудных фактов усердно формируют у детей патриотизм.

А сколько у нас композиторов, путешественников, писателей и поэтов? Конечно, их наследие изучается, но в основном на уровне предметной, знаниевой копоненты. Muchas de estas cosas no están incluidas en las llamadas telefónicas, en las formas de contacto no deseadas еских ценностей.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

https://www.spbgasu.ru/news-and-events/news/prorektor-spbgasu-irina-lugovskaya-vystupila-na-radio-komsomolskaya-pravda/

MIL OSI