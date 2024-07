Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Сегодня состоялось официальное открытие объектов первой очереди нового кампуса НГУ, к которым относятся учебный корпус и досуговый центр СУНЦ НГУ, а также комплекс из двух общежитий НГУ на 690 мест. В открытии приняли участие председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. После осмотра объектов первой очереди Михаил Мишустин также встретился с молодыми учеными — сотрудниками и преподавателями СУНЦ НГУ.

Строительство кампуса НГУ включает несколько этапов. Учебный и досуговый корпуса СУНЦ НГУ — это масштабный проект создания школьной инфраструктуры по современным международным стандартам, реализованный в рамках первой очереди строительства. Площадь учебного корпуса составляет 11500,5 кв. м, здесь будут обучаться 625 учеников. Трехэтажный досуговый центр вмещает почти 900 человек, его площадь — 8549 кв. м, он соединен с учебным корпусом подземным отапливаемым переходом. Таким образом, два здания образуют единую образовательную инфраструктуру. Учебный процесс в них начнется 1 сентября 2024 года.

Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ, отметил:

— В Новосибирске особенная атмосфера, научная атмосфера, новосибирский Академгородок — уникальное место, известный на весь мир исследовательский центр. Вот только что мы посмотрели новый кампус. И уже чуть больше чем через месяц здесь закипит новая жизнь. По сути это будет перезагрузка всего того, чем всегда был славен Новосибирск. Особенно важно, что мощные точки роста интеллектуальной компетенции есть не только в Москве, но и в крупных городах, таких как Новосибирск, и талантливые ребята из других российских регионов, из-за рубежа стремятся сюда, чтобы получить качественные знания. Это только первая очередь, строительство кампуса будет продолжено. Впереди у нас ещё три корпуса, это такие же современные функциональные пространства для проведения исследований, учёбы, занятий наукой. Сегодня, когда стоит задача по укреплению технологического суверенитета, именно новосибирский Академгородок, университет 100% не могут оставаться в стороне, должны быть таким же драйвером, как СУНЦ НГУ в системе школьного образования.

Учебный корпус СУНЦ НГУ включает учебные кабинеты, лекционные аудитории, объединенные просторными коридорами с зонами рекреаций. Также в нем расположены лаборатории физиологии, микробиологии, генной инженерии, органической химии, неорганической химии и аналитической химии, лаборатории физики для изучения механики, оптики, электричества, термодинамики и других областей, инженерная лаборатория. Помещения оснащены подвесными системами с подачей воды, газа, сжатого воздуха и электричества. У ребят будет возможность освоить навыки работы с современным лабораторным оборудованием, проводить самостоятельные проектные и научно-исследовательские работы, выполнять экспериментальные задания. Всего в учебном корпусе оборудованы 14 учебно-научных лабораторных помещений и 8 компьютерных классов.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, прокомментировал:

— Строительство кампуса НГУ является одним из флагманских проектов программы Академгородка 2.0, наряду со СКИФом и строительством второй очереди Технопарка. Первая очередь кампуса — это новые здания учебного корпуса и досугового центра физматшколы университета, которые построены за счёт средств благотворителя. Буквально через дорогу видна активная стройка второй очереди — это средства федерального бюджета. Это корпус поточных аудиторий, учебно-научный центр Института медицины НГУ и научно-исследовательский центр. Если в первой и второй очередях кампуса мы в основном сконцентрировались на учебно-исследовательской инфраструктуре, то третья очередь — это уже новые места в общежитиях.

Михаил Федорук, ректор НГУ, более подробно рассказал о строительстве второй очереди кампуса НГУ и дальнейших планах:

—Новый кампус, конечно, расширяет наши образовательные возможности. Уровень строительной готовности корпуса поточных аудиторий составляет 62%. Это очень хорошее, комфортное здание, в нем будут 4 больших аудитории, научная библиотека, в которой мы будем хранить 1 млн экземпляров, а также проектный центр для студентов. Мы провели масштабную работу по проектированию научно-исследовательского центра НГУ и учебно-научного центра Института медицины и медицинских технологий. После их введения в эксплуатацию у нас появятся дополнительные возможности для расширения медицинского образования — мы планируем открытие новых направлений фармацевтики и медицинской кибернетики; как минимум, удвоим число студентов по медицинскому направлению.

В досуговом центре СУНЦ НГУ размещается музыкально-репетиционный комплекс со студией звукозаписи и видеостудией, танцевальным и хоровым залами, помещениями для индивидуальных занятий на музыкальных инструментах. В нем также есть трансформируемый актовый зал вместимостью 580 человек, он оснащен современным аудиооборудованием, Led-видеостеной 9,7х5,4 м., системами освещения сцены со спецэффектами. Кроме того, в досуговом центре располагается спортивный блок, в котором одновременно могут находиться 100 человек. Он включает большой многофункциональный спортивный зал и четыре малых зала для отдельных видов спорта (ЛФК, аэробика, настольный теннис, тренажерный зал). Также в досуговом центре организован библиотечный комплекс с музеем и коворкингами, функционирует планетарий на 35 человек — один из самых современных за Уралом, который смогут посещать школьники со всего региона.

Комплекс общежитий на 690 мест НГУ, включающий в себя два блока, соответствует всем современным требованиям и обеспечивает комфортное проживание обучающихся НГУ. Здесь есть комнаты на одного, двух и трех человек; также на каждом этаже оборудованы места общего пользования — кухни-гостиные. Практически вся мебель российского производства, изготавливалась на заказ.

Участники федерального проекта «Университетские смены» первыми оценили принципиально новые, комфортные условия проживания, которые предлагает современный кампус. Ребята размещаются в новых общежитиях НГУ в течение всего времени пребывания в Новосибирске — с 17 по 27 июля.

Площадь территории кампуса составляет более 4 гектаров. Совместно с сотрудниками ботанического сада СО РАН был разработан план озеленения и ландшафтного дизайна – он учитывает разные периоды цветения растений, с мая по сентябрь. Их чередование создаст эффект непрерывного цветения, делая пространство ярким, живым и меняющимся. Размещение малых архитектурных форм и парковой зоны продумано так, чтобы территорию кампуса можно было задействовать и для отдыха, и для проведения в амфитеатре обучающих классов, творческих и культурно-зрелищных мероприятий.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/predsedatel-pravitelstva-rf-mikhail-mishustin-prinyal-uchastie-v-ofitsialnom-otkrytii-obektov-pervoy/

MIL OSI