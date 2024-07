Политех в топ-3 на Северо-Западе по подготовке в области искусственного интеллекта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Альянс в сфере искусственного интеллекта выпустил второй релиз рейтинга вузов по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта. Политех вошёл в группу «B», сохранив прошлогоднюю позицию и закрепившись в тройке лидеров Северо-Западного федерального округа.

Проректор по образовательной деятельности Людмила Панкова отметила: «Одна из самых сильных сторон образования в Политехе — это востребованность выпускников и их хорошие стартовые зарплаты. В рейтинге HeadHunter мы на четвертом месте среди всех вузов России. Большинство наших студентов, в том числе из сферы ИТ, находят варианты трудоустройства уже на 2-3 курсе обучения. Еще один плюс, который оказал влияние на данный рейтинг, наличие у СПбПУ minor-программ. У нас сейчас шесть таких курсов, в том числе в сфере когнитивных систем управления».

«Петербургский Политех всегда не просто следовал трендам, а был их основателем. В области искусственного интеллекта мы развиваем сразу несколько перспективных сфер применения: от лечения нейродегенеративных заболеваний до архитектуры и строительства. В прошлом году в рамках „Приоритет-2030“ мы поддержали пять проектов в сфере искусственного интеллекта, и они вносят существенный вклад в развитие ИИ в Политехе. Сейчас наблюдаем активное внедрение в науку и разработки. Один из интересных примеров — роботизированные платформы, повышающие за счет ИИ эффективность производства», — прокомментировала и. о. проректора по перспективным проектам Мария Врублевская.

Методология подсчёта включает четыре группы критериев (востребованность выпускников в найме, актуальность процесса обучения в сфере ИИ, образовательная среда, партнерства и внешние взаимодействия) и была согласована Минобрнауки РФ. Аналитическая база составлена по данным из открытых источников, результатам опросов, информации о заработной плате выпускников, полученных от Роструда, а также по данным о ЕГЭ, полученных от Минобрнауки РФ.

https://www.spbstu.ru/media/news/achievements/politekh-v-top-3-na-severo-zapade-po-podgotovke-v-oblasti-iskusstvennogo-intellekta/

