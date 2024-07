Политехники на взлётке! В аэропорту Пулково прошёл массовый забег

Source: MIL-OSI Russian Language News

На старт дистанции, проложенной по взлётно-посадочной полосе Пулково, вышли четыреста спортсменов. Ещё более двухсот участников присоединились в качестве болельщиков. Пулково проводит эти состязания уже в третий раз. Впервые они состоялись в 2022 году, когда аэропорту исполнилось 90 лет. В этом году 3300 метров пробежали сотрудники аэропорта и компаний-партнеров. Среди них был и наш университет.

СПбПУ давно и плодотворно сотрудничает с Пулково. Так совсем недавно мы открыли в аэропорту выставку, посвященную флоре и фауне Политеха . А за несколько месяцев до своего125-летнего юбилея СПбПУ представил в здании аэропорта экспозицию , которая рассказывала о важнейших вехах в истории нашей страны через призму открытий учёных и инженеров Политеха.

Спортивный праздник открылся красочным мотошоу, весёлой разминкой и выступлением команды чирлидеров. Каждый мог примерить на себя роль пожарного, принять участие в лотерее с подарками или сыграть в теннис. Для всех организовали зону с питанием и напитками, предоставили кабинки для переодевания и камеры хранения.

От Политеха бежали проректор по молодежной политике и коммуникативным технологиям Максим Пашоликов, начальник Управления молодежной политики Иван Хламов и директор Высшей школы энергетического машиностроения Алёна Алёшина. Именно она стала чемпионкой среди женщин в категории «Любители». Алёна Сергеевна показала результат 14 минут 56,6 секунд.

«Спасибо родному университету за возможность представлять Политех на забеге. И большая благодарность руководителям Пулково за отличную организацию, тёплую атмосферу и интересный опыт! Дистанция 3,3 км, бежали по взлётно-посадочной полосе, т.е. просто по прямой, но, к сожалению, против ветра. Я стала первой среди женщин-любителей, чему безумно рада», — поделилась впечатлениями Алёна Алёшина.

По словам проректора по молодежной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максима Пашоликова подобные мероприятия — это тот самый случай, когда намерения совпадают с реальными действиями.

«Наше сотрудничество крепнет. Это проявляется не только в практиках наших ребят, трудоустройстве выпускников, проведении на территории аэропорта выставок, но и в таких добрых корпоративных мероприятиях как этот спортивный праздник. Нас пригласили покорить взлётно-посадочную полосу, и мы с этим успешно справились! Ждем теперь наших друзей из аэропорта Пулково в Политехе на традиционном забеге им. В. А. Лягина в мае 2025 года», — рассказал Максим Александрович.

Завершился большой спортивный день выступлением джамперов и водной аркой, которой по авиационной традиции встречают первые рейсы. Кстати, проведение забега по ВПП не повлияло на работу аэропорта, взлётно-посадочные операции перенаправили на вторую полосу.

