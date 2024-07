Пассажиры Московских центральных диаметров совершили 1 млрд поездок — Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Пассажиры совершили миллиард поездок с момента начала работы Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

«С 2019 года в городе работают первый и второй диаметры, с 2023-го — третий и четвертый. За это время МЦД-1 перевез 360 миллионов человек, МЦД-2 — 460 миллионов, МЦД-3 — 116 миллионов, МЦД-4 — 64 миллиона», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Самыми популярными станциями на МЦД-1 стали Одинцово, Славянский Бульвар и Савеловская, на МЦД-2 — Царицыно, Подольск и Нахабино, на МЦД-3 — Выхино, Зеленоград — Крюково и Электрозаводская, на МЦД-4 — Железнодорожная, Курская и Нижегородская.

