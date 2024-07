На инженерных сооружениях Москвы отремонтировали почти половину деформационных швов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили почти 50 процентов работ по замене деформационных швов на инженерных сооружениях, запланированных на текущий год. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Содержанию инженерных объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, на постоянной основе проводим комплексные работы по замене деформационных швов. В этом году обновим такие конструкции на 30 сооружениях, в том числе девяти мостах, восьми путепроводах, 10 эстакадах и в трех тоннелях, в общей сложности заменим более четырех тысяч погонных метров», — отметил Петр Бирюков.

На 12 объектах работы уже завершены, в том числе на Новобратцевском мосту, эстакаде для въезда на Третье транспортное кольцо с Волгоградского проспекта и путепроводе Мякинино — Строгино.

Периодически швы нужно менять, потому что из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар. Работы проводят только в теплое время года. Сначала специалисты разбирают конструкции старых деформационных швов и устанавливают новые, а после армируют и бетонируют переходные зоны.

В ходе ремонта на мостовых сооружениях движение транспорта не останавливают, вводятся временные перекрытия по одной полосе.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ежегодная замена деформационных швов позволяет повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения.

