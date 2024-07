Михаил Мишустин посетил специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета

Source: MIL-OSI Russian Language News

Председатель Правительства осмотрел новые учебный и досуговый корпуса и встретился с молодыми учёными и преподавателями СУНЦ.

Специализированная физико-математическая школа в Новосибирске была учреждена постановлением Совета Министров СССР 23 августа 1963 года по предложению академика М.А.Лаврентьева, став начальным звеном триединой системы подготовки кадров для науки: «школа – университет – академия наук». Цель создания физико-математической школы – выявление детей, проявивших склонности и способности к изучению математики, физики, а в дальнейшем химии и биологии, и создание условий для развития творческих способностей школьников, их самостоятельности, интереса к научной деятельности.

Специализированный учебно-научный центр физико-математического и химико-биологического профиля является структурным подразделением Новосибирского национального исследовательского государственного университета.

В СУНЦ НГУ 550 учащихся проживают в условиях интерната. Их обучают более 240 высококвалифицированных преподавателей (44% с учёной степенью), которые объединены в 9 кафедр. Более половины преподавателей – учёные Сибирского отделения РАН, преподаватели Новосибирского государственного университета.

Приём учащихся в СУНЦ производится по результатам обучения в Летней физико-математической и химико-биологической школе, в которой ежегодно обучается более 800 детей из 54 регионов России и иностранных государств. Школьники, успешно участвующие в олимпиадах, могут поступить в СУНЦ НГУ по результатам Летней смены олимпиадной подготовки, которая проводится ежегодно в июне.

Учебный и досуговый корпуса СУНЦ НГУ – это масштабный проект создания школьной инфраструктуры по современным международным стандартам, реализованный в рамках первой очереди строительства кампуса мирового уровня НГУ.

Вместимость учебного корпуса общей площадью более 11,5 тыс. кв. м – 625 учеников. Учебные аудитории оборудованы современной эргономичной мебелью, мультимедийными панелями, короткофокусными проекторами и учебными досками на основе магнитно-маркерного покрытия. В классах предусмотрено акустическое покрытие потолков, шумоизолирующие двери, управляемая система приточной вентиляции. Инженерная лаборатория оборудована специализированной мебелью для занятий робототехникой, монтажными столами, паяльными станциями, столярными верстаками, слесарными, токарными, точильными и сверлильными станками, 3D-принтером. Химические лаборатории оснащены подвесными системами с подачей электричества, сжатого воздуха, вакуума, технологических газов, воды, вытяжными зонтиками, шкафами безопасного хранения легковоспламеняющихся жидкостей. В биологических лабораториях предусмотрены боксы биологической безопасности, экобокс для контролируемого выращивания растений.

Трёхэтажный досуговый центр площадью более 8,5 тыс. кв. м соединён с учебным корпусом подземным переходом. Здесь будет работать музыкально-репетиционный комплекс со студией звукозаписи и видеостудией, танцевальным и хоровым залами, помещениями для индивидуальных занятий на музыкальных инструментах. В спортивном блоке общей вместимостью 100 человек находится большой многофункциональный спортивный зал, галерея с беговой дорожкой, четыре малых зала для отдельных видов спорта (ЛФК, аэробика, настольный теннис, тренажёрный зал), помещения для переодевания с душевыми и санузлами. Трансформируемый актовый зал на 580 человек, оснащён современным аудиооборудованием, Led-видеостеной 9,7х5,4 м., системами освещения сцены со спецэффектами. В досуговом центре организованы библиотечный комплекс с зонами музея и коворкинга, обустроенные рекреации для комфортного самостоятельного отдыха и досуга обучающихся. Будет функционировать планетарий, вмещающий 35 человек.

Особое внимание в концепции нового кампуса уделялось вопросам безопасности. Так, в помещениях учебного корпуса и досугового центра СУНЦ реализована система контроля и управления доступом с помощью мультиформатных считывателей, при которой осуществляется персонализированный доступ в помещения кампуса. В каждом классе предусмотрена система СКУЭ – контроль и управление электрификацией помещения: при возникновении чрезвычайной ситуации на расстоянии вытянутой руки от рабочего места преподавателя есть кнопка СКУЭ, при нажатии на которую обесточивается весь кабинет. В зданиях предусмотрена многоуровневая система противопожарной защиты.

Учебный процесс в новых зданиях начнётся 1 сентября 2024 года.

