Председатель Правительства ознакомился с продуктами и разработками компаний –резидентов Академпарка.

Новосибирский Академгородок расположен в Советском районе города и является одним из важнейших научных и образовательных центров России. На его территории расположены президиум Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), 25 научно-исследовательских институтов, Международный томографический центр, Центральный сибирский ботанический сад, филиал Государственной публичной научно-технической библиотеки, Новосибирский государственный университет, Физико-математическая школа.

Михаил Мишустин посетил научно-технологический парк новосибирского Академгородка. С первым заместителем Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александром Жуковым, генеральным директором АО «Академпарк» Дмитрием Верховодом, губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым

Академгородок включён в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Здесь проживают около 85 тысяч человек.

Для внедрения научных разработок СО РАН и инновационных компаний в промышленность в Академгородке реализован проект технопарка. Решение о его строительстве было принято в 2006 году в рамках государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий».

Технопарк специализируется на четырёх направлениях: приборостроение, информационные технологии, биотехнологии и биомедицина, нанотехнологии и новые материалы. Сегодня Академпарк – это 333 компании-резидента, в которых трудятся 9,5 тысячи человек, и 120 тыс. кв. м площадей, оснащённых современным оборудованием и технологическими сервисами, необходимыми для создания новых продуктов.

