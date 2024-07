Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Федеральные законы, принятые Государственной Думой, позволят ускорить строительство приоритетной инфраструктуры, утвердить обязательства застройщиков при передаче некачественной квартиры, защитить права отдельных кредиторов при банкротстве девелоперов, упростить подключение домов к газу и расширить случаи разработки типовой проектной документации. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«По поручению Президента теперь до 2033 года продлены особенности “транспортного закона„, который уже был успешно апробирован на практике, например при строительстве скоростной трассы М-12 “Восток„ от Москвы до Казани. Масштабный проект от идеи до сдачи был реализован всего за три года, чего никогда не было раньше в России. Принятые Госдумой поправки позволят сократить на 6–18 месяцев срок строительства приоритетных инфраструктурных объектов. Их перечень утверждён распоряжениями Правительства», – сказал Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что положения закона коснутся социальной, транспортной инфраструктуры, магистральных трубопроводов и другой магистральной инфраструктуры, включённой в нацпроект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», в том числе объектов БАМа и Транссиба. Кроме того, промышленной инфраструктуры, которая обеспечивает создание импортозамещающих и экологически безопасных технологий, производство инновационных, энергоэффективных строительных материалов.

Для таких приоритетных объектов можно будет быстрее и проще подготовить документы территориального планирования, установить вид разрешённого использования участков и пройти государственную экспертизу. Кроме того, разрешается разделить строительство на этапы, даже если они не могут эксплуатироваться автономно, и начать эксплуатировать линейный объект до его ввода.

«Кроме того, благодаря принятому Госдумой закону теперь федеральные органы исполнительной власти или подведомственные организации смогут разрабатывать типовую проектную документацию без привязки объекта к конкретному земельному участку. Это значит, что можно будет подготовить серию качественных типовых проектов под каждые климатические, сейсмические и иные условия территории. Такой подход позволит сократить сроки выхода на строительную площадку на полгода, а также исключить нерациональное расходование бюджета на избыточные проектные решения. Обоснование стоимости строительства становится более прозрачным, а бюджетное планирование – точным», – отметил вице-премьер.

Ещё один закон устанавливает одностадийное проектирование распределительных газопроводов. Можно будет объединить рабочую и проектную документацию. Такие изменения позволят сократить сроки подключения к инженерным сетям и положительно повлияют на реализацию программы социальной газификации, отметил Марат Хуснуллин.

Кроме того, принят закон о гарантиях прав кредиторов, не являющихся участниками долевого строительства, при передаче земельных участков другим инвесторам для завершения долгостроя. Закон направлен на урегулирование отношений, связанных с банкротством застройщиков, чтобы установить правовые гарантии для отдельных категорий кредиторов. Это касается случаев, когда имущество застройщика-банкрота передаётся Фонду развития территорий или региональному фонду для урегулирования обязательств застройщика перед дольщиками либо для выплаты им компенсаций.

Госдума также приняла закон о размере и пределах ответственности застройщиков при строительстве многоквартирных домов по договорам долевого участия. Закон устанавливает исчерпывающий перечень применяемых к застройщику мер гражданско-правовой ответственности. Причём он будет действовать на уровне законодательства об участии в долевом строительстве. Тем самым исключается ответственность по законодательству о защите прав потребителей.

«Подчеркну, что нововведения не отразятся на гарантиях прав и законных интересов дольщиков, не снизят их уровень. При этом закон позволит придать реальный характер обязательствам застройщика по передаче недвижимости надлежащего качества», – заключил Марат Хуснуллин.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52221/

MIL OSI