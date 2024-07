Знаковые проекты и современные технологии: с чем познакомит мультимедийная экспозиция о градостроительстве на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» Комплекс градостроительной политики и строительства столицы представит мультимедийную экспозицию «Город будущего». Выставка займет большую часть подземного пространства концертного зала парка «Зарядье».

Благодаря современным технологиям гости смогут погрузиться в мир будущего. Они увидят, какой станет Москва в 2030 году, и узнают, какие знаковые объекты появятся в городе. Кроме того, экспозиция расскажет о проектах, которые планируется реализовать в столице в течение ближайших лет, и представит примеры уже построенных спортивных, образовательных и медицинских кластеров, современного жилья, дорог, благоустроенных парков и набережных. Это даст возможность гостям лучше узнать город, не покидая пределов выставки.

Мультимедийная экспозиция поможет познакомиться с современными технологиями строительства. Посетители узнают о философии московского градостроения и о том, как формируется город будущего.

На выставке представят программу комплексного развития территорий, направленную на обновление бывших промышленных зон, неэффективно используемых и незастроенных участков. Гостям расскажут о балансе жилой и нежилой недвижимости, а также о создании комфортной городской среды. Изучив основные принципы развития мегаполиса, они смогут самостоятельно попробовать создать город будущего с помощью нейросети.

«Территория будущего. Москва 2030» — форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 его площадках пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Масштабный проект позволит смоделировать образ столицы и увидеть, какой она будет уже через несколько лет. Подробности можно узнать на официальном сайте форума-фестиваля moscow2030.mos.ru.

