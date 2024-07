Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Завершился первый этап проекта «Город обсуждает стандарты культурного досуга». С 10 по 21 июля москвичи предлагали свои идеи о развитии семи направлений, таких как музейная и выставочная деятельность, спектакли и концерты, киноискусство, парки, цифровые технологии в культуре, библиотечные сервисы и творческое развитие. Эксперты рассмотрели более трех тысяч инициатив жителей столицы. Финальным этапом станет народное голосование на платформе, по итогам которого лучшие предложения будут реализованы.

«Всего в рамках проекта поступило более трех тысяч инициатив от москвичей, а медиаплатформу посетили почти 30 тысяч человек. Чаще всего участники направляли идеи по улучшению досуга в парках — это 21 процент от общего числа предложений. Например, жители просят создать цифровые путеводители по паркам», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Жители столицы предлагали публиковать записи спектаклей, которые вышли из репертуара театров, создавать аудиогиды на языках коренных народов России и проводить встречи поэтов и композиторов для их совместной работы.

Сделать удобнее городские парки предложили 632 раза, библиотечные сервисы — 496 раз, а цифровые технологии в культуре — 125 раз. В направлении «Музейная и выставочная деятельность» горожане направили 500 идей. По теме «Спектакли и концерты» было подано 444 идеи, «Киноискусство» — 427, а «Творческое развитие» — 438 идей.

Кроме того, до 26 июля горожане могут поучаствовать в тематических обсуждениях по созданию стандарта московской культурной жизни и поделиться своим мнением о мероприятиях в парках и использовании цифровых технологий в культуре.

Проект реализуется платформой «Город идей» совместно с Департаментом культуры города Москвы.

Платформа «Город идей» работает с 2014 года. К ней уже присоединились более 500 тысяч пользователей. Они высказывают мнения о том, как сделать жизнь в столице еще комфортнее. Уже реализовано свыше шести тысяч предложений. Горожане приняли участие в проектах, посвященных электронным сервисам, культуре, предпринимательству, здравоохранению, образованию, транспорту и другим темам. управления». Платформу развивают столичный Департамент информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141636073/

MIL OSI