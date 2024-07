Дмитрий Чернышенко: В проекте «Летний университет» за четыре года приняли участие студенты из 40 стран мира

Source: MIL-OSI Russian Language News

Завершился четвёртый сезон проекта «Летний университет», задача которого – широко познакомить российских и иностранных студентов с научно-образовательными возможностями России. В этом году в проекте приняли участие 1220 человек из 26 стран. Всего за четыре года через программу «Летний университет» прошли более 3800 студентов из 40 стран мира. Об этом заявил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

«Российское образование всегда пользовалось популярностью среди граждан других государств. Президент Владимир Путин в указе о национальных целях развития поручил увеличить долю иностранных студентов до 500 тысяч человек. Уже сейчас их число составляет 355 тысяч. Растущий интерес к отечественному образованию и науке демонстрирует проект “Летний университет„. За четыре года его реализации в нём приняли участие студенты из 40 стран мира, а с 2022 по 2024 год число участников из стран дальнего зарубежья выросло в 10 раз», – подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что проект реализуется с участием индустриальных партнёров. В рамках программы они проводят мастер-классы, дают обратную связь по проектной работе, а также консультируют по дальнейшему трудоустройству.

В рамках «Летнего университета» в течение двух недель участники проекта проходили обучение по пяти направлениям: гуманитарному, инженерному, экономическому, ИТ и социальному. Лекции, семинары и мастер-классы для студентов проходили на базе трёх ведущих российских вузов – Казанского (Приволжского) федерального университета, Сибирского федерального университета и Уральского федерального университета. При этом преподавателями выступали представители не только принимающих вузов, но и других университетов России.

Такой подход позволяет участникам узнать больше о своей области интересов, а также помогает им познакомиться с разными образовательными организациями и на основании личного опыта сделать осознанный выбор в пользу дальнейшей учёбы в российских университетах. Так, 58 участников «Летнего университета» 2023 года уже поступили в российские вузы, отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Образовательная программа проекта ежегодно пополняется новыми курсами, семинарами и мастер-классами. Мы ориентируемся на то, чтобы “Летний университет„ был практико-ориентированным, чтобы ребята не только слушали лекции, но и решали задачи вместе с экспертами из реального сектора экономики. Таким образом они могут почувствовать себя востребованными в будущей профессии, сделать выбор в пользу конкретной специализации», – подчеркнул министр.

В число индустриальных партнёров проекта «Летний университет» входят госкорпорация «Росатом», ПАО «Сбербанк», ООО «Шторм», ООО «Завод инновационных технологий», ПАО «Уралмаш», ОАО «Русал Красноярск».

Культурная программа «Летнего университета» также обновляется каждый год. Участникам предлагается широкий спектр ознакомительных и образовательных мероприятий: знакомство с культурой страны, экскурсии по городу, посещение музеев, театров и других культурных учреждений. Кроме того, они могут посетить фестивали, крупные выставки и форумы, а также производства предприятий и научные лаборатории, где знакомятся с последними достижениями в различных областях знаний.

Отметим, «Летний университет» стартовал в 2021 году. Основной целевой аудиторией проекта являются студенты бакалавриата (последних курсов) и магистратуры из зарубежных университетов, проживающие в странах ближнего и дальнего зарубежья. Эти студенты проявляют интерес к дальнейшему обучению в России, а проект предлагает им уникальную возможность познакомиться с российским образованием и его преимуществами.

