Дмитрий Патрушев поручил руководителям субъектов в ежедневном режиме контролировать соблюдение графиков по ликвидации свалок в границах городов

Дмитрий Патрушев провёл совещание по реализации федерального проекта «Чистая страна»

С начала июля текущего года ликвидированы 6 несанкционированных свалок. В соответствии с указом Президента до конца года должны быть закрыты ещё 56 объектов (всего начиная с 2019 года – 191 свалка в границах городов). На совещании по реализации федерального проекта «Чистая страна» Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев отметил положительную динамику, при этом на сегодняшний день есть сложности по 18 объектам в 12 регионах.

Дмитрий Патрушев напомнил главам субъектов, что работы по ликвидации свалок должны быть завершены до 20 ноября.

При отборе заявок на участие в новом нацпроекте «Экологическое благополучие» будет учитываться эффективность реализации мероприятий в рамках действующего нацпроекта, а также личная вовлечённость руководства регионов.

