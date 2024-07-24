Дмитрий Патрушев поручил руководителям субъектов в ежедневном режиме контролировать соблюдение графиков по ликвидации свалок в границах городов

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С начала июля текущего года ликвидированы 6 несанкционированных свалок. В соответствии с указом Президента до конца года должны быть закрыты ещё 56 объектов (всего начиная с 2019 года – 191 свалка в границах городов). На совещании по реализации федерального проекта «Чистая страна» Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев отметил положительную динамику, при этом на сегодняшний день есть сложности по 18 объектам в 12 регионах.
Дмитрий Патрушев напомнил главам субъектов, что работы по ликвидации свалок должны быть завершены до 20 ноября.
При отборе заявок на участие в новом нацпроекте «Экологическое благополучие» будет учитываться эффективность реализации мероприятий в рамках действующего нацпроекта, а также личная вовлечённость руководства регионов.
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