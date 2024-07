День города в Москве будет отмечаться 7 и 8 сентября — Сергей Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В 2024 году Москва отмечает свой 877-й день рождения. Традиционное празднование Дня города пройдет во вторые выходные осени — 7 и 8 сентября.

«В программе — концерты, конкурсы и мастер-классы, благотворительный фестиваль “Добрая Москва”. Мероприятия пройдут как в центре города, так и во всех административных округах», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Праздновать будут на пешеходных зонах, в парках и учреждениях культуры. В числе планируемых площадок — Цветной бульвар и ландшафтный парк на Павелецкой площади (ЦАО), Поклонная гора (ЗАО), аллея Космонавтов и Бабушкинский парк (СВАО), Измайловский парк (ВАО), парк «Печатники» (ЮВАО), музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское» (ЮАО), детский ландшафтный парк «Южное Бутово» (ЮЗАО), площадки в районах Солнцево и Ново-Переделкино (ЗАО), ландшафтный парк «Митино» (СЗАО), Центральная площадь в Зеленограде (ЗелАО), площадки в Троицке и поселении Московский (ТиНАО).

Праздничные площадки будут открыты для посетителей 7 сентября с 12:00 до 21:00 и 8 сентября с 15:00 до 20:00.

Подробную программу празднования Дня города — 2024 утвердят в ближайшее время.

https://www.mos.ru/mayor/themes/88299/11517050/

