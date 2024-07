Деловой квартал построят по программе КРТ в Беговом районе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Беговом районе столицы реорганизуют два участка по программе комплексного развития территорий (КРТ). Их редевелопментом займется назначенный городом оператор. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город утвердил реорганизацию двух неэффективно используемых участков общей площадью 0,55 гектара в Беговом районе. В течение четырех лет на площадках построят современное деловое пространство. Вложения в реализацию проекта превысят 5,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит почти 226 миллионов рублей. В результате будет создано свыше 500 рабочих мест», — отметил Владимир Ефимов.

Участки имеют хорошую транспортную доступность: первый расположен вдоль Третьего транспортного кольца между улицей Правды и Бумажным проездом, второй — между Бумажным проездом и первым Московским центральным диаметром (МЦД-1). Сейчас на территориях находятся устаревшие объекты.

«На участках в Бумажном проезде и на улице Нижняя Масловка планируется возвести почти 18 тысяч квадратных метров объектов административно-офисного назначения. Саму территорию ждет благоустройство», — подчеркнул Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Сергея Собянина.

Ранее Мэр Москвы рассказал, что городская программа комплексного развития территорий отметила четырехлетие.

Собянин: КРТ помогает делать городские кварталы современными и привлекательными

https://www.mos.ru/news/item/141601073/

