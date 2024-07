ГУУ принял участие в «Архипелаге-2024»

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 8 по 21 июля в Южно-Сахалинске прошел проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2024».

В этом году на Сахалин съехалось 3500 участников из 78 регионов России – эксперты, федеральные и региональные чиновники, представители бизнеса, ученые, конструкторы и операторы БПЛА.

Насыщенная программа интенсива состояла из мероприятий по основным направлениям Национальной технологической инициативы. Главные темы – беспилотные авиационные системы, биотех, креативная экономика.

Одним из ключевых треков «Архипелага-2024» стал Форум дроносферы «Архитектура неба», в котором принял участие ведущий специалист Центра управления инжиниринговыми проектами (ЦУИП) ГУУ Дмитрий Рыбаков.

В рамках Форума прошла школа квалифицированного заказчика на услуги с использованием дронов, на которой представители команд из 40 регионов страны тестировали 15 сценариев применения беспилотных авиационных систем для решения задач различных отраслей.

Важно отметить, что организаторами школы была проведена апробация промежуточных результатов НИР по теме «Разработка и обоснование подходов к планированию и осуществлению внедрения, развертывания и организации применения автономных беспилотных систем, робототехнических комплексов и инфраструктурных сетей связи, навигации, наблюдения и управления, обеспечивающих эксплуатацию таких систем и комплексов с заданными нормативными уровнями безопасности выполнения полетов и движения комплексов и вероятности выполнения функциональных задач», реализуемой научным коллективом ЦУИП ГУУ.

Вопросы инфраструктуры управления разнородными беспилотными системами и робототехническими комплексами с применением искусственного интеллекта обсуждались экспертами в лаборатории «Искусственный интеллект для дроносферы». Полученные результаты могут стать основой для расширения исследований в сфере применения разнородных и разносредных беспилотных систем и комплексов, которые проводятся ЦУИП ГУУ.

Итогом проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2024» стало установление кооперационных связей с инновационными предприятиями и организациями, ориентированными на поддержку инновационных проектов. В частности, достигнуты договоренности о сотрудничестве с подведомственным Минтрансу РФ ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», дочерней компанией ГТЛК ООО «БАС», научно-производственными центрами БАС Великого Новгорода и Южно-Сахалинска и рядом других компаний о практическом и коммерческом внедрении в 2024-2026 годах результатов НИР и НИОКР ГУУ.

Кроме того, на «Архипелаге» было сформировано нескольких новых проектных инициатив, которые уже в ближайшее время будут реализованы на базе нашего университета.

