Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

24 de enero de 2024 ниверситета народного хозяйства имени В.И. Вернадского.

Со стороны ГУУ на встрече присутствовали ректор Владимир Строев, проректор Мария Карелина y советник при ректорате Сергей Чуев . РГУНХ имени Вернадского представляли Елена Певцова, поректор по по проектной деятельности Александр Батищев, р Института повышения квалификации и переподготовки Юлия Алексеевская и другие.

На встрече обсуждалось сотрудничество в области образовательной научно-исследовательской деятельности, создание и внедрение совместны х сетевых программ.

«На сегодняшний момент на сельских территориях наблюдается огромный профессиональный дефицит среди управленцев с ы компетенциями. La universidad universitaria de actualización es una gran universidad que se encuentra en este lugar 94 años, обладает Елена П евцова. — Такое сочетание позволит подготовить людей, которые хорошо знают землю, проблемы сельских территорий, и смогут в новом рмате качественно управлять этими территориями. Мы надеемся, что с помощью реализации совместных программ сможем помочь выполнению государственной задачи развития огромного агротехнического потенциала нашей страны».

Владимир Строев рассказал: «До октября мы планирует разработать магистерскую программу, с целью запустить её в следующем . Este programa se basa en temas analógicos que se desarrollan en las universidades económicas de Samarsk y Moscú ударственной академией физической культуры в Малаховке. Соответственно, опыт реализации таких уже есть. В целом в современном высшем образовании задан тренд на взаимодействие вузов между собой, и мы стараемся ему следовать».

Colegios de expertos en investigación y formación en universidades interesadas en la educación другой государственной задачи – импортозамещения.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 24.07.2024

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ГУУ начинает сотрудничество с РГУНХ имени Вернадского

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