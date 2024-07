Город выставил на торги более 600 квадратных метров коммерческих площадей на востоке столицы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город выставил на торги помещения общей площадью более 600 квадратных метров, предназначенные для коммерческого использования. Они расположены на востоке столицы. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Город регулярно выставляет на торги объекты коммерческой недвижимости со свободным назначением. Покупатели могут использовать их для открытия магазинов, кафе, офисов, досуговых учреждений. Аукционы по продаже двух лотов, включающих шесть помещений общей площадью 608,3 квадратного метра, пройдут на электронной площадке “Росэлторг” 12 и 15 августа. Для инвесторов это хорошая возможность реализовать бизнес-идеи в оживленных районах города», — рассказал Максим Гаман.

В подвале и на первом этаже здания по адресу: улица Короленко, дом 1, корпус 4 расположено четыре помещения общей площадью 559 квадратных метров. Они подойдут для размещения центра бытовых услуг или кафе.

Лот на первом этаже здания по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 98а объединяет два помещения общей площадью 49,3 квадратного метра. Он находится в двух минутах езды на автомобиле от шоссе Энтузиастов и в пяти минутах — от выезда на МКАД. Инвесторы могут открыть здесь маникюрный салон или пункт выдачи товаров.

«Прием заявок от потенциальных покупателей, в зависимости от лота, завершится 1 и 5 августа. Принять участие в торгах могут все желающие, для этого нужно зарегистрироваться на торговой площадке, получить электронную подпись, внести задаток в размере 20 процентов от начальной стоимости лота и подать заявку», — добавил генеральный директор Центра управления городским имуществом (ЦУГИ) Дмитрий Рябов.

Объекты находятся в хозяйственном ведении ЦУГИ. Подробнее ознакомиться с выставленными городом объектами, лотовой документацией и правилами проведения аукционов можно на сайте центра в разделе «Коммерческая недвижимость» или на инвестиционном портале Москвы.

Инвестиционный портал Москвы на протяжении 10 лет остается одним из самых востребованных специализированных ресурсов для инвесторов. Портал предоставляет исчерпывающую информацию о мерах поддержки, в том числе и для промышленных предприятий, налоговых режимах и льготах.

Ранее заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что коммерческая недвижимость от города, выставляемая на торги, пользуется спросом у представителей бизнеса и физических лиц. Покупка объектов позволяет предпринимателям открывать кафе, магазины, выставочные залы, офисы и другие объекты. Таким образом, в столице создаются новые рабочие места и развивается инфраструктура.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». Подробнее об этом и других нацпроектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141629073/

MIL OSI