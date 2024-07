Город будущего: какие проекты получили премию Москвы в области архитектуры в 2024 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Мост с амфитеатром, станция метро с оптическим эффектом вращающихся турбин самолета и спорткомплекс с нетающим льдом — авторов таких проектов отметили премией города Москвы 2024 года в области архитектуры и градостроительства.

Конкурс для креативных людей, формирующих облик столицы, проводится с 2017-го. Чтобы участвовать в нем, нужно подать заявку в столичный Комитет по архитектуре и градостроительству. Претендовать на премию может бюро, коллектив или даже один автор. В этом году лауреатами стали 25 архитекторов, работавших над созданием 12 проектов. О некоторых из них корреспонденту mos.ru рассказали сами авторы.

Детский сад с ажурной вуалью

В номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение детского сада» первое место заняло дошкольное образовательное учреждение на пересечении Минской улицы с Киевским направлением Московской железной дороги. Разработка АО «Московский научно-исследовательский и проектный институт объектов культуры, здравоохранения и спорта “Моспроект-4”» и главного архитектора проекта Анны Милеевой пока существует только на бумаге, здание планируют построить к сентябрю 2025 года. На рендере — изображении, созданном в компьютерной программе, — оно напоминает белый двухпалубный корабль, а рядом — река Раменка. Впрочем, авторы уверяют, что ассоциация случайна.

Детский сад на 150 человек площадью более трех тысяч квадратных метров будет построен в ландшафтном заказнике “Долина реки Раменки”. Наша идея — создать сказочный дом на опушке леса. Помните старую истину: “Солнечные ванны детям можно принимать только в кружевной тени деревьев”? Нам пришла мысль спроектировать здание с ажурным навесом-вуалью из перфорированного металла, который выполняет солнцезащитную функцию. Плавные меняющиеся линии фасада с яркими акцентами на окнах делают образ детского сада запоминающимся, развивают творческий потенциал ребенка. Ольга Макарова управляющий директор по производству института «Моспроект-4»

Перед архитекторами стояла непростая задача: детский сад, прежде всего, должен соответствовать стандартам столичного Департамента образования и науки. В частности, необходим выход с первого этажа на игровую площадку, а внутри обязательны групповые ячейки — места, где малыши в компаниях из 25 человек отдыхают, играют и обедают. Было бы удобнее разместить их в прямоугольном здании. Но авторы проекта, творческие люди, непременно хотели добиться гармонии формы и содержания.

По словам Ольги Макаровой, архитектурная премия Москвы вдохновляет. «Наша работа зачастую начинается с идеи, когда еще далеко до реализации задуманного проекта. А премия внушает уверенность, что результат обязательно будет, ведь его ждут», — рассуждает архитектор.

Звездный центр с атриумом

Победителем в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта образования» стал центр дополнительного образования в Раменках компании R1. Проект будет готов к сентябрю 2025 года. Это футуристическое двухэтажное здание с четырьмя крыльями-лучами. «Если смотреть сверху, оно напоминают человечка с руками и ногами или звезду», — улыбается главный архитектор компании Евгений Волков.

Такая «звезда», безусловно, станет ярким украшением запада столицы. Но главная ее функция другая. Команда Евгения Волкова получила заказ спроектировать здание от автономной некоммерческой организации «Центр равных возможностей для детей-сирот “Вверх”», которая помогает молодым людям в трудной жизненной ситуации и горожанам с особенностями здоровья. Здесь по вечерам смогут обучаться перспективным специальностям те, кто из-за заболевания или других обстоятельств не смог вовремя получить образование или устроиться на работу. А днем комнаты центра будут в распоряжении детей: там для них организуют кружки и секции.

Мы предложили заказчику светлое здание с большими окнами, первый этаж будет сделан из серо-бежевого кирпича, второй — из керамогранита, имитирующего дерево. Главная особенность объекта — зал-атриум в центре, в который легко попасть из всех четырех “крыльев”. Атриум объединяет два этажа, от входа к нему ведет широкая лестница. Он полностью инклюзивен и рассчитан в том числе на людей с ментальными нарушениями: им очень важны открытые пространства с легкой навигацией. Евгений Волков главный архитектор компании R1

По словам собеседника mos.ru, получить архитектурную премию помогла компактность здания: его площадь около пяти тысяч квадратных метров, оно невысокое и при этом вместительное.

«Понравилось, как организован конкурс: четкие критерии отбора, публичность. Победителей пригласили на мероприятие во дворе Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева, где мы могли познакомиться друг с другом, сформировать сообщество. Это важно для нашей компании», — говорит Евгений Волков.

Искрометный спорткомплекс

Еще один проект — физкультурно-оздоровительный комплекс на Сельскохозяйственной улице — победил в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта здравоохранения и физической культуры». Концепцию здания разработали в ООО «Архитектурная мастерская 1.618» (цифра означает параметры золотого сечения). Строительство пока не началось. Предполагается, что комплекс расположится на стадионе «Искра» 1936 года и заменит старые спортивные сооружения. На его кубическом фасаде будут сверкать, как драгоценные камни, светодиодные лампочки-искорки, напоминая об историческом названии.

Наша команда получила задание объединить в этом четырехэтажном комплексе площадью более 15 тысяч квадратных метров разрозненные спортклубы, которые раньше находились на стадионе: фехтовальный, теннисный, футбольный, самбо. Стены здания состоят по большей части из стеклянных витражей. Чтобы солнце не мешало тренировкам, для каждого вида спорта продумана система защиты. Фасад частично представляет собой оболочку “дабл-скин”, то есть “двойная кожа”: поверх стекла поместят металлическую сетку. Она будет создавать затенение. Кроме того, часть стекол затонируют. Анна Румянцева ведущий архитектор и руководитель авторского коллектива архитектурной мастерской

В комплексе все будет блестящего качества, включая современные огнеустойчивые материалы. Так, 25-метровый бассейн разместится в чаше из нержавеющей стали. А температура льда на арене будет поддерживаться равномерно на всей плоскости благодаря современной системе охлаждения.

«Особенность нашего проекта в том, что он ювелирно вписан в существующую инфраструктуру города — как наземную, так и подземную. Под зданием проходят пути метрополитена, поэтому мы продумали систему виброзащиты. Кроме того, максимально сохранены существующие зеленые насаждения», — уточняет архитектор.

Спорткомплекс — первый крупный проект мастерской в Москве, поэтому победа в конкурсе для нее особо значима.

Многофункциональный мост-амфитеатр

В номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта дорожно-транспортной инфраструктуры» жюри выделило велопешеходный мост длиной 243 метра, который соединит Рубцовскую и Госпитальную набережные, учебный корпус Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана и студенческий кампус. Его уже начали строить. Когда работы закончатся, москвичи увидят изогнутый мост в виде полукольца, заканчивающийся амфитеатром на берегу под открытым небом.

Амфитеатр, который обустроят на пролетном строении моста, расширит его функции. Здесь можно будет посидеть с друзьями или поучить лекцию. Такое решение усложнило геометрию объекта. В нем преобладают плавные вертикальные и горизонтальные линии, а пандусные спуски настолько удобны, что не обязательно спешиваться, если едешь на велосипеде или самокате. Евгений Астафьев заместитель руководителя управления линейных объектов группы компаний Marks Group, автор проекта

Над проектом моста архитекторы работали вместе с конструкторами и строителями. Специалисты искали эффективные инженерные решения, которые позволят возвести и использовать объект. Например, продумывали обслуживание лифтов и подсветки пролетного строения над водой.

Евгений Астафьев считает мосты особым украшением города, привлекающим своей инженерной задумкой. «Мы рады, что в конкурсе присутствует соответствующая номинация», — добавляет архитектор.

«Летающее» метро

В номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение станции метрополитена» жюри отметило станцию метро «Пыхтино», открытую в сентябре 2023 года.

Здесь все связано с авиацией. Наземный вестибюль напоминает самолет с выступами-крыльями и козырьком-хвостом, под которым пассажиры проходят внутрь. Скамейки и светильники под землей выполнены в виде турбин, а над эскалаторами расположена воронка, будто затягивающая в небо, где в голубом свечении разместился макет лайнера Ту-144, изготовленный в конструкторском бюро «Туполев». При отделке станции использовали алюминий, который применяют в авиастроении.

Когда мы приступили к проектированию “Пыхтино”, задумались, какую концепцию выбрать. Изучив район, поняли, что многие улицы носят имена летчиков и авиаконструкторов, и оттуда виден терминал А аэропорта Внуково. Кроме того, конструкторское бюро “Туполев” обратилось к нам с просьбой посвятить новую станцию его юбилею: в 2022 году предприятие отметило 100 лет со дня основания. Так родилась эта идея. Светильники-турбины сначала хотели сделать крутящимися, но реализовать технологию оказалось непросто. Тогда разместили каждый из них повернутым на 15 градусов по отношению к предыдущему — это создает оптический эффект вращения при передвижении по станции. Леонид Борзенков автор проекта, главный архитектор компании «Метрогипротранс»

Кажется, что все вокруг поддерживало идею. Холмистая местность не позволяла глубоко заложить станцию и сделать ее ровной — получилось завышение к наземному вестибюлю и занижение к противоположному концу платформы, что создает ощущение динамики. Одна путевая стена состоит из стеклянных витражей, на другую, отделанную алюминием, методом анодирования нанесены изображения моделей самолетов от Ту-2 до Ту-204.

В последние годы компания выходила в финал конкурса на получение архитектурной премии Москвы, но оставалась в шаге от победы.

«Сейчас я вижу, что мы действительно выполнили работу на высоком уровне, ведь нас оценило руководство столицы. Я считаю эту премию самой престижной и главной в области архитектуры», — резюмирует Леонид Борзенков.

Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метроАвиация, история, наука: каким темам посвятили оформление новых станций метроКак могли бы выглядеть Сретенка и проспект Мира. Изучаем нереализованные проекты ХХ века в музее «Садовое кольцо»Архитекторы будущего: как в Москве создают современные социальные объекты

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141621073/

MIL OSI