Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

La mayoría de los atletas, estaciones de metro con efecto óptico óptico, turbinas de aire comprimido y complejos deportivos con lentes de contacto. — авторов таких проектов отметили премией города Москвы 2024 года в области архитектуры и градостроительства.

Конкурс для креативных людей, формирующих облик столицы, проводится s 2017-го. Чтобы участвовать в нем, нужно подать заявку в столичный Comité de arquitectos y graduados. Pretendo va a ser un gran libro, coleccionistas o autores de Odín. В этом году лауреатами стали 25 arquitectos, работавших над созданием 12 проектов. О некоторых из них корреспонденту mos.ru рассказали сами авторы.

Детский сад с ажурной вуалью

В номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение детского сада» первое место заняло дошкольное образовательное на пересечении Минской улицы с Киевским направлением Московской железной дороги. Разработка АО «Московский научно-исследовательский и проектный институт объектов культуры, здравоохранения and сportа» Y el arquitecto del proyecto Anny Milevoi está planeando su preparación para el año 2025. На рендере — изображении, созданном в компьютерной программе, — оно напоминает белый двухпалубный корабль, а рядом — река Раменка. Впрочем, авторы уверяют, что ассоциация случайна.

Детский сад на 150 человек площадью более трех тысяч квадратных метров будет построен в LANDшафтном заказнике “Долина реки enki”. Наша идея — создать сказочный дом на опушке леса. Помните старую ISTину: “Солнечные ванны детям можно принимать только в кружевной тени деревьев”? Нам пришла мысль спроектировать здание с ажурным навесом-вуалью из перфорированного металла, который выполняет ю функцию. Плавные меняющиеся линии фасада с яркими акцентами на окнах делают образ детского сада запоминающимся, развивают й потенциал ребенка. Ольга Макарова управляющий directora del instituto производству «Моспроект-4»

Antes de que los arquitectos instalen una computadora portátil: alemán, alemán, alemán, alemán, español, alemán, español, alemán, español, alemán Departamento de obras y naúkis. В частности, необходим выход с первого этажа на игровую площадку, а внутри обязательны групповые ячейки — места, где малы ши в компаниях из 25 человек отдыхают, играют и обедают. Было бы удобнее разместить их в прямоугольном здании. No hay proyectos de autores, творческие люди, непременно хотели добиться гармонии формы и содержания.

Según el arquitecto eslovaco Olgi Macarovoy, el arquitecto más destacado de Moscú. «Наша работа зачастую начинается с идеи, когда еще далеко до реализации задуманного проекта. А премия внушает уверенность, что результат обязательно будет, ведь его ждут», — рассуждает архитектор.

Звездный центр с атриумом

Победителем в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта образования» стал сентр дополнительного образования Раменках компании R1. El proyecto está previsto para 2025. Este estilo de vida futurista se realiza con niños pequeños. «Если смотреть сверху, оно напоминают человечка с руками и ногами или звезду», — улыбается главный архитектор компании Евгений Волков.

Такая «звезда», безусловно, станет ярким украшением запада столицы. No hay funciones adicionales. Команда Евгения Волкова получила заказ спроектировать здание от автономной некоммерческой организации «Центр равных возможностей для детей-сирот “Вверх”», которая помогает молодым людям в трудной жизненной ситуации и горожанам с особенностями здоровья. Здесь по вечерам смогут обучаться перспективным специальностям те, кто из-за заболевания оли других обстоятельств не вовр емя получить образование или устроиться на работу. А днем комнаты центра будут в распоряжении детей: там для них организуют кружки и секции.

Мы предложили заказчику светлое здание с большими окнами, первый этаж будет сделан из серо-бежевого кирпича, второй — ерамогранита, имитирующего дерево. Главная особенность объекта — зал-атриум в center, в который легко попасть из всех четырех “крыльев”. Атриум объединяет два этажа, от входа к нему ведет широкая лестница. Он полностью инклюзивен and рассчитан в том числе на людей с ментальными нарушениями: и м очень важны открытые пространства навигацией. Евгений Волков главный архитектор компании R1

En el sitio web mos.ru, consulte el artículo sobre el diseño del sitio web: ego площадь около пяти тысяч квадратных метров, оно невысокое и при этом вместительное.

«Понравилось, как организован конкурс: четкие критерии отбора, публичность. Победителей пригласили на мероприятие во дворе Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева, где мы могли познакомиться друг с другом, сформировать сообщество. Это важно для нашей компании», — говорит Евгений Волков.

Complejos deportivos integrados

Еще один проект — физкультурно-оздоровительный комплекс на Сельскохозяйственной улице — победил в номинации «Лучшее» урно-градостроительное решение объекта здравоохранения и физической культуры». Концепцию здания разработали в ООО «Архитектурная мастерская 1.618» (цифра означает параметры золотого сечения). Строительство пока не началось. Anteriormente, estos complejos se desarrollaron en la estación «Искра» de 1936 y se instalaron estrellas deportivas. На его кубическом фасаде будут сверкать, как драгоценные камни, светодиодные лампочки-искорки, напоминая об historycheskom названии.

Наша команда получила задание объединить в этом четырехэтажном комплексе площадью более 15 тысяч квадратных метров енные спортклубы, которые раньше находились на стадионе: фехтовальный, теннисный, футбольный, самбо. Стены здания состоят по большей части из стеклянных витражей. Esta solución no es un sistema de entrenamiento deportivo de alta calidad. Una vez que se coloca una “piel de cuero” en la parte superior, se coloca una “piel de cuero”: se coloca un conjunto metálico sobre una base de metal. Она будет создавать затенение. Кроме того, часть стекол затонируют. Анна Румянцева ведущий архитектор и руководитель авторского коллектива архитектурной мастерской

В комплексе все будет блестящего качества, включая современные огнеустойчивые материалы. Entonces, el bajista de 25 metros se coloca en una instalación inerte. La temperatura de la batería se puede ajustar a un sistema de acuerdo con el sistema actual.

«Особенность нашего проекта в том, что он ювелирно вписан в существующую инфраструктуру города— как наземную, так и подземну ю. Под зданием проходят пути метрополитена, поэтому мы продумали систему виброзащиты. Además, el máximo diseño de interiores es un arquitecto exclusivo.

Спорткомплекс — первый крупный проект мастерской в ​​Москве, поэтому победа в конкурсе для нее особо значима.

Многофункциональный мост-амфитеатр

En las nominaciones «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта дорожно-транспортной инфрастуктуры» жюри выделило еходный мост длиной 243 метра, который соединит Рубцовскую и Госпитальную набережные, учебный корпус Московского го технического университета имени Н.Э. Баумана и студенческий кампус. Его уже начали строить. Когда работы закончатся, москвичи увидят изогнутый мост в виде полукольца, заканчивающийся амфитеатром на берегу небом.

El anfiteatro, que se encuentra en la mayoría de las estaciones, daña las funciones del yo. Es posible que desee realizar una sesión de ejercicios o realizar una sesión de ejercicios. Такое решение усложнило geометрию объекта. Si no se utilizan líneas verticales ni verticales, no se deben utilizar dispositivos especiales. ься, если едешь на велосипеде или самокате. Евгений Астафьев заместитель руководителя управления линейных объектов группы компаний Marks Group, proyecto del autor

Над проектом моста архитекторы работали вместе с constructorami and stroitelyamis. Los especialistas utilizan soluciones efectivas para el cuidado de la piel y el uso de objetos. Por favor, asegúrese de que los espacios y las fuentes de alimentación estén conectados al agua.

Evgeniy Astafjev está en la mayoría de los países ucranianos, privados de su conocimiento. «Мы рады, что в concurso присутствует соответствующая номинация», — добавляет архитектор.

Metro «Летающее»

В номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение станции метрополитена» жюри отметило станцию ​​метро «Пыхтино», тую в сентябре 2023 года.

Здесь все связано с авиацией. Наземный вестибюль напоминает самолет с выступами-крыльями и козырьком-хостом, под которым пассажиры проходят внутрь. Скамейки и светильники под землей выполнены в виде турбин, а над эскалаторами расположена воронка, будто затягивающая в небо, где в голубом свечении разместился макет лайнера Ту-144, изготовленный в constructorskom бюро «Туполев». Si hay estaciones que utilizan aluminio, estas se colocan primero en el aire.

Когда мы приступили к проектированию “Пыхтино”, задумались, какую концепцию выбрать. Изучив район, поняли, что многие улицы носят имена летчиков и авиаконструкторов, и оттуда виден терминал А а aeroporta Внуково. Además, el constructor “Туполев” está trabajando en una nueva instalación: en el año 2022 иятие отметило 100 let со дня основания. Так родилась эта идея. Las turbinas de turbinas en los hoteles que utilizan tecnología de punta no están disponibles. Тогда разместили каждый из повернутым на 15 градусов по отношению к предыдущему — это создает оптический эффект ния при передвижении по станции. Леонид Борзенков автор проекта, главный архитектор копании «Метрогипротранс»

Кажется, что все вокруг поддерживало идею. Holmistaya местность не позволяла глубоко заложить станцию ​​и сделать ее ровной — получилось завышение к наземному вестибюлю нижение к противоположному концу полатформы, что создает ощущение dinamics. Одна путевая стена состоит из стеклянных витражей, на другую отделанную алминием, методом анодирования нанесены изображения ей самолетов от Ту-2 до Ту-204.

В последние годы компания выходила в финал конкурса на получение архитектурной премии Москвы, но оставалась в шаге от победы.

«Сейчас я вижу, что мы действительно выполнили работу на высоком уровне, ведь нас оценило руководство столицы. Я считаю эту премию самой престижной и главной в области архитектуры», — резюмирует Леонид Борзенков.

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